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В Алматы мужчина пытался броситься с моста на проезжую часть

22.07.2020, 15:17 6130
В Алматы мужчина пытался броситься с моста на проезжую часть
Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские сняли с моста мужчину, который пытался броситься на проезжую часть, передает Kazakhstan Today.
 
При несении службы в микрорайоне Айнабулак экипаж ночной поисковой группы "Фотон-6" в составе оперуполномоченного Елжаса Каллимуланова, участкового инспектора полиции Елдоса Кудайберген и патрульного полицейского Бекжана Амиртаева получили сигнал о том, что на улице Северное кольцо, напротив рынка "Ялян", неизвестный мужчина, 40-45 лет, сидит на краю моста и хочет спрыгнуть вниз, пишет Polisia.kz
 
Оперативно прибыв на место, полицейские подтвердили сообщение. Они сразу же вступили с мужчиной в беседу, пытаясь отговорить его от этой затеи. Из разговора и невнятной речи потенциального самоубийцы стало ясно, что он находится в нетрезвом состоянии. 
 

Я понял, что ситуация меняется и надо действовать решительно. Мы сразу принялись за план "Б". Пока наш коллега, старший лейтенант Кудайберген вел с ним беседу и заговаривал его, мы с младшим сержантом Амиртаевым забрались на мост с разных концов и стали незаметно подходить к мужчине. Он стоял за перилами и смотрел вниз на нашего коллегу из патрульного экипажа "Буран-168", выкрикивая свои пьяные обиды. По моей команде Бекжан подобрался ближе и в одно мгновение набросился за мужчину, вцепился в его руку. Тот не успел ничего сообразить, тогда я схватил его вторую руку, а затем подняли его наверх, на безопасное место", - рассказал оперуполномоченный ОКП УП Бостандыкского района Елжас Каллимуланов. 

 
Отмечается, что 20 июля в Instagram был опубликован видеоматериал, в котором водитель проезжающего автомобиля заснял на видео висящего на мосту мужчину, полагая что тот якобы повесился. В этот момент полицейскими уже проводились мероприятия по спасению мужчины от неразумного поступка.
 

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