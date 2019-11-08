Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы подросток скончался во время тренировки, передает Kazakhstan Today.

О происшествии сообщила жительница города Жибек Жолдасова.

"Вчера мой сын, как и его товарищи по команде, пережили жуткий стресс. На их глазах умер их ровесник. Все произошло во время тренировки. По словам сына, особых нагрузок в этот день не было, разминка, а потом просто играли. Парень вдруг схватился за сердце, упал и умер. Приехали две бригады скорой, но спасти не смогли", - написала Жибек Жолдасова в Facebook

По ее словам, подросткам, участвующим в тренировке, по 13-15 лет. У всех есть справки о состоянии здоровья.

Внезапная смерть, самая страшная, особенно для родителей. Поздним вечером, по просьбе тренера снова всех вызвали уже давать показания полиции. Сын в шоке - спрашивал, как такое могло произойти? Только что рядом бегал и прыгал. Следите за здоровьем своих деток. Иногда все непредсказуемо. Соболезную родным", - написала она.

Факт смерти подростка прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Факт скоропостижной смерти 15-летнего подростка в настоящее время расследуется управлением полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте.

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