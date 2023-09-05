В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе   

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября в 23.13 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре в микрорайоне Нурлытау в Бостандыкском районе Алматы. На место было направлено 66 человек и 22 единицы техники.





По прибытии к месту пожара обнаружено горение на общей площади 600 квадратных метров открытым пламенем строящегося деревянного двухэтажного здания на территории банного комплекса. Происходило его обрушение. Быстрому распространению пожара способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпусы банного комплекса. Два из корпусов, обшитые камышом, находились всего лишь в нескольких метрах. Создалась угроза перехода огня на два стоящих по соседству жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и третьего этажа многоквартирного дома", - проинформировали в ДЧС Алматы.





На месте была развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних домов. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Прибывшие электрики РЭС-5 обесточили объект.





Пожар был локализован в 00.27 и ликвидирован в 01.20. Жертв и пострадавших нет.







