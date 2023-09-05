03.09.2023, 09:34 42491
В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября в 23.13 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре в микрорайоне Нурлытау в Бостандыкском районе Алматы. На место было направлено 66 человек и 22 единицы техники.
По прибытии к месту пожара обнаружено горение на общей площади 600 квадратных метров открытым пламенем строящегося деревянного двухэтажного здания на территории банного комплекса. Происходило его обрушение. Быстрому распространению пожара способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпусы банного комплекса. Два из корпусов, обшитые камышом, находились всего лишь в нескольких метрах. Создалась угроза перехода огня на два стоящих по соседству жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и третьего этажа многоквартирного дома", - проинформировали в ДЧС Алматы.
На месте была развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних домов. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Прибывшие электрики РЭС-5 обесточили объект.
Пожар был локализован в 00.27 и ликвидирован в 01.20. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Алматы произошел пожар на барахолке.
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04.09.2023, 18:06 13386
Родители опознали тело погибшего в Таиланде казахстанца
Погибший казахстанец несколько месяцев находился в Таиланде
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители опознали тело 18-летнего казахстанца, утонувшего на побережье Пхукета в Таиланде, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Сегодня родители опознали своего сына. В ближайшее время мы доставим его в Казахстан. Сейчас ведется работа по оформлению документов и соответствующие переговоры с местными властями", - проинформировал Айбек Смадияров.
По его словам, погибший казахстанец несколько месяцев находился в Таиланде.
С 15 лет, оказывается, самостоятельно путешествует. Очень активный в социальных сетях. У него есть свой блог", - добавил официальный представитель МИД.
Напомним, вчера спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана.
04.09.2023, 17:16 14136
Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в результате ДТП в Турции
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в результате дорожно-транспортного происшествия Турции, проинформировал официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
На месте трагедии погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Сын 2014 года рождения находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает", - сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, семья находилась на территории Турции в качестве туристов.
Заехали в Турцию 31 августа и сегодня уже должны были вернуться домой, но вчера они решили посетить экскурсию. Это был сафари-джип с открытым верхом, и когда произошло ДТП, пассажиры просто вылетели из этой машины. Есть версия, что некоторые пассажиры не были пристегнуты", - проинформировал он.
Смадияров подчеркнул, что МИД связался с родными погибших.
Сегодня-завтра родные должны прибыть в Турцию. Естественно, мы окажем всю необходимую консульско-правовую помощь. И после проведения следствия будет понятно, что произошло", - проинформировал официальный представитель МИД.
Ранее туристический автобус с казахстанцами попал в ДТП в Турции.
04.09.2023, 12:26 18791
Трагедия на шахте "Казахстанская": расследование продлится еще 10 дней
Фото: Depositphotos
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Караганда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продлена на 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В настоящее время на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, а также 14 горнорабочих задействованы в оказании содействия. Девять перемычек возведены и заполнены на 100%, продолжаются работы по возведению 3 перемычек. Также продолжается тушение очагов пожаров", - сообщила официальный представитель МЧС Жанна Дауренбекова.
По ее информации, газовая обстановка в шахте находится под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов.
Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации.
Позже еще один пожар произошел на шахте "Саранская".
04.09.2023, 07:54 22961
В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 3 сентября 2023 года в 22.36 зарегистрировано землетрясение в акватории Каспийского моря.
Эпицентр землетрясения расположен в 2263 км на запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения 12,0. Магнитуда MPV 5,0. Координаты эпицентра 41.44° с.ш. 49.88° в.д. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Напомним, 23 августа в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5,9.
03.09.2023, 13:31 38896
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Астане
Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ночью в 01.25 в службу пожаротушения Астаны поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Титова.
На момент прибытия пожарных подразделений в двухквартирном жилом доме происходило горение на площади 70 квадратных метров. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 года рождения", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Кроме того, пожарными обнаружены тела двух мужчин, 1983 и 1970 годов рождения, и женщины 1971 года рождения.
Пожар полностью был ликвидирован 02.55.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня - сигарета. МЧС просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не оставляйте непотушенные спички, сигареты и другие источники огня", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Алматы ночью потушили крупный пожар в банном комплексе.
03.09.2023, 12:16 40521
В Таиланде обнаружили тело гражданина Казахстана Дополнено
Фото: МИД РК, Штаб спасателей
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Бангкок. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана.
Туристическая полиция Пхукета в пятницу информировала о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти утверждали, что это мог быть российский турист. В тот же день началась поисково-спасательная операция, которая была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем, сообщает ТАСС.
Случаи гибели туристов в море в Таиланде участились в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания при поднятых красных флагах на пляжах в связи с волнением моря. Именно в сезон дождей в Таиланде особенно распространены обратные течения, которые не позволяют по прямой доплыть до берега, поэтому спасатели рекомендуют плыть вправо или влево параллельно суше, постепенно покидая опасную зону.
Дополнено 03.09.2023, 12.19
1 сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и, возможно, он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения. Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания", - сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Напомним, в июне сообщалось о гибели двух казахстанцев в Таиланде.
02.09.2023, 14:07 53791
В Астане военнослужащий Вооруженных сил спас девочку-подростка
Фото: МО РК
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Девочку-подростка, собиравшуюся спрыгнуть с 15-го этажа жилого дома, спас военнослужащий техник-водитель воинской части 83205 сержант Ерик Искаков, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
В двадцатых числах августа он был в гостях у родственников в микрорайоне Юго-Восток Астаны.
Неожиданно примчался племянник с криками, что в соседней многоэтажке девушка собирается спрыгнуть с балкона. Увидев это, я забежал в подъезд, поднялся на лифте на 14-й этаж, на 15-й - бегом по лестнице. Осторожно подкравшись, стянул ее с перил балкона общего пользования", - рассказал Ерик Искаков.
Внизу спасителя и подростка уже ждали сотрудники МЧС, полиции и медики. Сержант Искаков героем себя не считает, но очень счастлив, что ему удалось предотвратить непоправимую беду.
35-летний военнослужащий Ерик Искаков - отец четверых детей. Он участник эвакуации жителей во время взрывов на складе боеприпасов в Арыси. Благодаря его неравнодушию и умению решительно действовать в экстремальной ситуации была спасена человеческая жизнь.
31.08.2023, 19:29 78306
ЧП на пенной вечеринке в Костанайской области: столичные врачи не смогли помочь девочке
Ребенок с момента поступления находится в коматозном состоянии
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Костанай. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сагандык Жакенов уже неделю ночует около здания Костанайской детской областной больницы, где на лечении находится его девятилетняя дочь, получившая электротравму во время праздника, проходившего в Узунколе, сообщает "Алау".
Девочку госпитализировали в Узункольскую больницу и сразу же начали готовить к отправке в Костанайскую детскую областную больницу по линии санавиации.
Ребенок от момента поступления находится в коматозном состоянии. По сей день также, по уровню сознания без изменений, без динамики", - сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Костанайской детской областной больницы Казбек Келеманов.
30 августа в Костанай приехали профессор, главный реаниматолог республики и ведущий нейрохирург.
Профессор, в принципе, сама это подчеркнула - ничего дополнительно не могу вам ни назначить, ни провести какие-то дополнительные обследования - вы все сделали", - сообщил главный врач больницы.
Столичные специалисты продолжат следить за состоянием ребенка. Состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как тяжелое и продолжают ежедневно бороться за ее жизнь. Оборудования, лекарств и компетенции у местных специалистов достаточно.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?