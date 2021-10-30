АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - В Алматы в одной из саун произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
28 октября в 20.02 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу: Алатауский район, улица Сухамбаева, 21. По прибытии первых пожарных расчетов через пять минут происходило горение сауны на кровле двухэтажного комплекса, создалась угроза распространения на трехэтажное примыкающее здание", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
За полчаса, в 20.37 пожар локализован, ликвидирован в 20.46. Принятыми мерами удалось отстоять помещения первого и второго этажей комплекса (торговые точки, тренажерный зал), а также частные помещения примыкающего трехэтажного здания, где расположены кафе, игровой зал и жилые помещения.
Жертв и пострадавших нет. Общая площадь составила 200 квадратных метров.
В ликвидации пожара было задействовано более 60 человек личного состава, 21 единица техники.