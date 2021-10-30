В Алматы в одной из саун произошел крупный пожар

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первые два ДТП произошли неподалеку от Семея на загородных трассах, сообщает Polisia.kz.

28 октября, в 18.15, на пригородной автодороге 21-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия. Мальчик был без сопровождения взрослых.

В тот же день на автодороге Семей - Талица 66-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на находящегося на проезжей части 45-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Третье же ДТП произошло на автотрассе Омск - Майкапчагай, не доезжая одного километра до Павлодарской области, где водитель автомашины Honda, не справившись с управлением из-за превышения скоростного режима, допустил опрокидывание, вследствие чего, он и двое пассажиров скончались на месте.

По каждому этому факту начаты досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник одного из указанных ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.