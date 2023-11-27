В Астане семилетняя девочка попала в больницу после избиения дома

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Педагоги одной из школ Астаны обнаружили следы побоев на теле школьницы. Сразу из школы семилетнюю девочку отправили в больницу, - Педагоги одной из школ Астаны обнаружили следы побоев на теле школьницы. Сразу из школы семилетнюю девочку отправили в больницу, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.





Съездила к семилетней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребенок спрашивал, можно ли остаться в больнице и не возвращаться домой", - написала в своем Instagram детский омбудсмен.





По ее словам, следы побоев на теле ребенка обнаружили в школе. Педагоги сразу же вызвали инспекцию по делам несовершеннолетних. Также омбудсмен отметила, что в семье пострадавшей еще шестеро детей.





Дополнено 26.11.2023, 18.32





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводится расследование, по результатам будет принято процессуальное решение.





Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на контроль", - сообщили в департаменте полиции Астаны.





Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.





Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.





Между тем за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. За последние четыре с половиной года свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане.





Как сообщалось ранее, широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.





Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани", сообщает "Павлодар-онлайн".





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.



