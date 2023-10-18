Свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане

Министерством культуры и информации в рамках грантового финансирования реализуется пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре с половиной года от домашнего насилия погибло 869 человек в Казахстане, сообщила в ходе заседания правительства министр культуры и информации Аида Балаева.





По ее словам, за указанное время зарегистрировано 2086 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, информирует sputnik.kz.





Именно поэтому мы уделяем особое внимание комплексным профилактическим мерам. В настоящее время в стране реализуется 156 социальных проектов в рамках семейной политики на сумму 469,3 млн тенге", - отметила министр на заседании правительства.





По ее словам, 40% выделяемых средств направляется на профилактику домашнего насилия (финансирование деятельности кризисных центров неправительственных организаций), 25% - на пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 10% - на поддержание репродуктивного здоровья, 15% - на профилактическую работу с малоимущими семьями, 10% используется для других целей, сообщает zakon.kz.





Министерством культуры и информации в рамках грантового финансирование реализуется пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами. Его задача - сохранение семей, снижение уровня преступлений в семейно-бытовой сфере, улучшения морально-психологического климата в семьях с привлечением экспертов кризисных центров. В первую очередь, мы ставили задачу по повышению квалификации специалистов. На сегодняшний день обучающие тренинги по работе с агрессорами прошли 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспектора пяти регионов. Вторым этапом организованы психологические и юридические консультаций для агрессоров", - сообщила Аида Балаева.





Дополнено 17.10.2023, 11.40





В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что ситуация с бытовым насилием продолжает оставаться напряженной.





С начала года поступило более 74 тысяч обращений в полицию по таким фактам. В 2 раза выросло количество привлеченных к административному аресту.В регионах были созданы порядка 70 центров поддержки семьи. Там пострадавшие получают медицинскую, психологическую и правовую помощь. Однако этих центров недостаточно", - заявил глава правительства.





По его словам, в течение трех лет предполагается открытие дополнительно 97 центров.





Половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения. Нетрезвых дебоширов помещают в Центры адаптации и детоксикации и Специальные приемники для административно арестованных. Но и здесь не хватает мест для таких граждан. Хочу отметить, что отсутствует системная психологическая работа с ними, а также с их семьями. Необходимо расширять возможности "горячей линии" и телефонов доверия. Важно с малых лет прививать семейные ценности, культуру отношений и воспитания", - сообщил Алихан Смаилов.





В целом, отметил он, наше общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и подобным фактам. Нельзя оставлять пострадавших наедине со своей проблемой, особенно детей, подчеркнул премьер-министр.





По его словам, в этой связи необходимо следующее:





Министерству просвещения разработать и утвердить план открытия Центров психологической поддержки для детей в каждой области до 2025 года;

Акиматам регионов совместно с министерствами культуры, внутренних дел и здравоохранения обеспечить открытие новых Центров поддержки семьи, а также наркологических учреждений;

Министерству здравоохранения проработать вопрос по увеличению государственного заказа на подготовку психотерапевтов и наркологов;

Министерствам внутренних дел и культуры необходимо организовать широкую разъяснительную работу по принятым поправкам в части ужесточения ответственности за бытовое насилие;

Министерству культуры и информации обеспечить координацию работы в этом направлении.





Дополнено, 17.10.2023, 13.39





В 90 процентах случаев при вызове полиции по причине бытового насилия составляется административный протокол, сообщил в кулуарах правительства замглавы МВД Игорь Лепеха.









Когда мы приезжали, зачастую жертва говорила, что претензий нет, они уже помирились. До 1 июля, к сожалению, мы не могли этих лиц к ответственности привлечь и списывали все в наряд, заявление не поступало, дебошир уходил от ответственности. Зачастую после нашего отъезда скандал еще продолжался. Теперь у нас практически в 90 процентах всех материалов составлены административные протоколы", - рассказал Лепеха.





Он добавил: если раньше бытовало мнение, что по незначительным случаям вызывать полицию бессмысленно, теперь народ стал больше доверять и обращаться в полицию.





Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.





Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция. Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила , что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.





Также в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия. В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.





Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.





По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.