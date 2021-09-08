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В Атырауской области ребенка ударило током в парке

07.09.2021, 14:16 6427
В Атырауской области ребенка ударило током в парке
Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - В Атырауской области в Центральном парке поселка Курмангазы одноименного района вечером 2 сентября 11-летнего мальчика ударило током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ребенок случайно схватился за столб уличного освещения и получил удар током. Мальчика немедленно доставили в реанимационное отделение Центральной районной больницы. По словам хирурга медучреждения Нургисы Шолпанова, изначально состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое, пишет "Мой город".
 

Ребёнок трое суток находился в реанимации, у него наблюдались судороги, дыхательная и сердечная недостаточность. Реаниматологи оказали своевременную квалифицированную помощь. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести, получает соответствующее лечение. После удара током в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, сегодня ему предстоит повторная процедура ЭКГ, результаты которой будут изучены специалистами из области. Они сравнят эти результаты с изначальными показателями. Курс лечения составляет 10 дней, находится в общей палате", - рассказал Нургиса Шолпанов.

 
Центральный парк Победы в 2021 году был передан на баланс сельского акимата. Сейчас он закрыт на ремонт. 
 
Родители мальчика заявление в полицию пока писать не стали.
 
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пятилетнего ребенка ударило током на детской площадке.
 

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