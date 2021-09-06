В Карагандинской области пятилетнего ребенка ударило током на детской площадке

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АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - В Шетском районе Карагандинской области на детской площадке пятилетний мальчик пострадал от удара током, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ekaraganda.kz , инцидент произошел вечером 4 сентября в Центральном парке поселка Аксу-Аюлы. Мальчик получил электроожог пальцев левой руки.

Ребенка доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи малыша передали родителям, лечение он будет получать амбулаторно.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Очевидцы рассказали, что оголенные провода на фонарном столбе были защищены изолентой.

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