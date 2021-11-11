В Экибастузе мужчина пытался сжечь себя и бывшую сожительницу

ЭКИБАСТУЗ. 10 НОЯБРЯ - В Экибастузе 61-летний мужчина пытался сжечь себя и свою бывшую сожительницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 ноября в полицию города Экибастуза обратилась 52-летняя горожанка с просьбой принять меры в отношении знакомого ей мужчины. Как пояснила потерпевшая, ранее полгода она проживала с 61-летним мужчиной. Позже они расстались, но он постоянно ее преследовал, выслеживал около работы и угрожал ей физической расправой, пытаясь тем самым вернуть возлюбленную", - сообщает Polisia.kz.

Когда отвергнутый мужчина понял, что разговор ни к чему не приведет, то решил действовать жестко. Вечером 2 октября мужчина пришел во двор к 52-летней горожанке, где облил ее и себя бензином и угрожал убийством. К счастью, женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся родным.

По факту угрозы в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 115 УК Республики Казахстан.