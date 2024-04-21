20.04.2024, 21:14 18716
В горах Алматы сошли лавины
Объем сошедшей массы составил 900 кубометров
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в бассейне реки Улкен произошел самопроизвольный сход снежных, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Объем сошедшей массы составил 900 кубометров. Жертв, разрушений и пострадавших нет.
Напомним, 16 апреля в Алматы сошли лавины в районе Альплагеря. Также в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
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21.04.2024, 14:57 2871
Река Жайык начала топить дачи близ Уральска
Фото: Кадр с видео
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области река Жайык начала топить территории дачных массивов близ Уральска, сообщает Министерство по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска", - проинформировали в ведомстве
По данным министерства, на место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и военнослужащие.
Подчеркивается, что меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома, их будут эвакуировать принудительно.
Ранее сообщалось, что более 11 сел в ЗКО под угрозой подтопления. По информации МЧС, глава ведомства "лично инспектирует состояние насыпных дамб".
21.04.2024, 12:19 6721
В Талдыкоргане на мусорном полигоне произошел пожар
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Талдыкорган. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане на полигоне твердо-бытовых отходов произошел пожар, сообщает Министерство по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Вблизи села Енбек происходит горение твердо-бытовых отходов на предварительной площади 1,5 тысячи квадратных метров. Задействованы силы ДЧС, ТОО "Коркейту"", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируется жаркое лето, часто температура воздуха будет свыше 40 градусов. Министр по ЧС РК Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период.
21.04.2024, 11:33 8061
В горах Алматы сошла вторая за сутки лавина
Фото: МЧС РК
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы в бассейне реки Улкен Алматы сошла грунтовая лавина, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным происшествиям Республики Казахстан.
Объем сошедшей массы составил 2 тысячи кубических метров. Сошедшая масса остановилась на склоне горы. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе снежных лавин в бассейне реки Улкен Алматы.
Напомним, 16 апреля в Алматы сошли лавины в районе Альплагеря. Также в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
19.04.2024, 11:37 77166
Угроза подтоплений сохраняется в трех регионах Казахстана
Фото: МЧС РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет назвал регионы, в которых сохраняется угроза паводков и повышение уровня воды в реках.
Выпущены два гидрологических штормовых предупреждения по Восточно-Казахстанской области и области Абай с 19 по 20 апреля.
С продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.
Также продолжается повышение уровня воды на реке Нура в Акмолинской области. Уровень воды превысил критическую отметку на 5 см, вода переливается через малый автомобильный мост в селе Коргалжын.
Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием стока со среднего течения реки, балок и полей выше по течению. Ожидается дальнейшее повышение уровня", - предупредили в Казгидромете.
В ближайшие дни в Казахстане ожидается погода без осадков. Дожди сохраняются только на севере и востоке страны.
В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.
По данным МЧС, в свои дома вернулись 19 715 человек.
Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка. Также в безопасное место отогнали 113 852 сельскохозяйственных животных.
В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий", - сообщает ведомство.
Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовая территория в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
На телефон горячей линии поступил 1 971 звонок.
В пострадавшие регионы доставлено 4 529 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.
44 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Туда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах круглосуточном режиме задействовано 44 137 человек и 4 642 единицы техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательное средство, 12 воздушных судов служб гражданской защиты. Также активное участие принимают волонтеры", - добавили в МЧС.
19.04.2024, 11:25 76046
Угроза терактов в школах Астаны: в полиции отреагировали на рассылку Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Астаны отреагировали на рассылку об угрозе терактов в столичных школах, сообщает пресс-служба ведомства.
Публикация распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram, об угрозе терроризма в школах города не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами", - проинформировали в пресс-службе.
Также в полиции попросили жителей сохранять спокойствие.
За распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в ДП.
Дополнено 19.04.2024, 12.25
Все учащиеся столичных школ обучаются в штатном режиме, сообщили в управлении образования города Астаны.
Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
Ранее в мессенджерах появились сообщения о готовящихся расстрелах людей в столичных школах.
Напомним, в феврале в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
19.04.2024, 08:35 80801
Количество эвакуированных из-за паводков превысило 118 тысяч человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала паводков в Казахстане службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек. В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей", - проинформировали в МЧС.
Откачано свыше 10,3 млн кубометров талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4274 жилых домов и 2719 дворовых территорий.
В пострадавшие регионы доставлено свыше 4529 тонн гуманитарной помощи.
18.04.2024, 18:59 97926
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 8914 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В эвакопунктах остаются 8914 человек, из них 4019 детей. Отведена вода из 4237 жилых домов и с 2698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.
Остаются подтопленными 6046 частных жилых домов и 1130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.
Из-за угрозы подтопления в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в микрорайонах Подгора, Кожевенный, поселке Заречный Северо-Казахстанской области, селе Львовское Жаркаинского района Акмолинской области, селах Куйылыс и Нура Иргизского района Актюбинской области, селах Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов, с дачных массивов Уральска, села Байтурсынова Джангельдинского района Костанайской области заблаговременно эвакуировано и переправлено 2 475 жителей.
18.04.2024, 17:30 97196
Оплывина сошла на территории стройки в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оплывина сошла на территории стройки в Медеуском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 кубометров и остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 кубометров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, проводится детальное обследование участка. Подчеркивается, что угрозы нет.
Ранее в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
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