В Грузии третью неделю идут поиски пропавшего подростка из Алматы

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Почти три недели в Грузии разыскивают пропавшего без вести подростка из Казахстана Ильи Пилпани, передает Kazakhstan Today.

Со дня исчезновения Ильи спасатели осмотрели 8 сел в Местийском районе и все заброшенные строения в Сванетии. Проверили русла и ущелья семи рек, обыскали горы, пастбища и леса, сообщает телеканал "Хабар 24"

Представители МВД поддерживают постоянную связь с семьей пропавшего подростка, информируют их о текущей ситуации.

Поисковые работы ведут 80 спасателей, подразделения полиции, беспилотники, водный транспорт и вертолет пограничной полиции. Поиски идут как в Сванетии, так и на черноморской береговой линии. Также на все активные номера Центр управления общественной безопасности отправил краткую информацию на трех языках с фотографией Ильи Пилпани, для того чтобы граждане в случае какой-либо имеющейся информации о мальчике обратились по номеру 112", - рассказал глава службы чрезвычайных ситуаций Грузии Теймураз Мгебришвили.

Напомним, Илья Пилпани - гражданин Казахстана, приехал зимой к родственникам отца в Грузию, но из-за пандемии не смог вернуться на родину. 18 июля ребёнок отправился кататься на велосипеде, но домой так и не вернулся

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