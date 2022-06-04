В Кокшетау пьяный посетитель избил сотрудницу кафе

КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - В Кокшетау пьяный 25-летний посетитель избил сотрудницу кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 июня в управление полиции города Кокшетау поступило заявление администратора одного из развлекательных заведений областного центра. Сотрудница кафе сообщила, что 1 июня около 03.00 ночи один из клиентов заведения ударил по лицу и животу работницу кафе и покинул здание", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что личность подозреваемого была установлена, им оказался 25-летний горожанин.
Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в заведении. Его попыталась разбудить сотрудница кафе, тогда он и напал на нее", - пояснили в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
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