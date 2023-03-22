21.03.2023, 11:13 48006
В Костанае полицейские спасли косулю, забежавшую в город
Фото: ДП Костанайской области
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Костанай. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19 марта около 17.38 горожанин сообщил в полицию, что по улице Карбышева, возле предприятия "Стеклоцентр", бегает косуля, сообщает ДП региона.
На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.
По прибытии мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, мы аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние ноги. Затем выпустили в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось", - рассказали стражи порядка.
По словам полицейских, такой случай в их практике впервые. Но, несмотря на нестандартную ситуацию, они смогли предпринять все меры для спасения животного. Служебные автомашины патрульных оборудованы всем необходимым. В этой ситуации понадобился целлофан, которым застелили сиденье, и веревка.
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22.03.2023, 13:57 7036
Обстановка стабильная - в ДЧС ЗКО прокомментировали информацию о потопе в Аксае
Фото: МЧС РК
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Уральск. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области прокомментировали видео с потопом в городе Аксае и его пригородах, а также сообщения о якобы погибших в результате паводков.
Согласно информации, опубликованной в Инстаграм касательно паводковой ситуации в Бурлинском районе (в т.ч. городе Аксае) ЗКО, сообщаем следующее. Фото, видеоматериалы, указанные в Инстаграм, сняты ранее, в дни пика половодья (в период 10-14 марта 2023 года). На данное время обстановка по Бурлинскому району стабильная, угроза подтопления жилым домам отсутствует", - сообщили в департаменте.
Там добавили, что сведения по количеству подтопленных домов в данный момент уточняются комиссией МИО Бурлинского района.
Сведения о двух погибших при паводке не соответствуют действительности", - подчеркнули в департаменте.
В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена ответственность.
Сегодня в Instagram было опубликовано видео блогера Есентая Ниязбаева, в котором он сообщил о 180 затопленных домах в городе Аксае и его пригородах в Западно-Казахстанской области, а также о двух погибших в результате паводков. Он также призвал помочь пострадавшим из населенных пунктов Аксай, Кызылтап, Аралтап, Пепель, Кентубек и другим.
Напомним, в ЗКО 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации из-за паводков, а в городе Аксае на затопленных речной водой улицах плавала рыба.
Вчера глава МЧС Юрий Ильин сообщил, что наиболее сложная ситуация по паводкам сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Так, в ЗКО из-за паводков эвакуировали более 240 человек. В зоне подтопления оказалось более 50 домов.
Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета.
В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе. Спасателям также пришлось вскрывать дорожное полотно на 613-м километре трассы Самара - Шымкент, чтобы предотвратить подтопление находящихся рядом жилых домов.
22.03.2023, 09:54 15171
Очередная авария на Риддерской ТЭЦ: произошло возгорание двух котлов
Фото: Instagram/akimatridder
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Риддер. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание на двух котлах произошло на ТЭЦ Риддера. Аким области Даниал Ахметов винит в очередной аварии руководство станции.
Сегодня провел внеочередное выездное совещание на "Риддер ТЭЦ", где произошло возгорание на 2 котлах. К счастью, удалось избежать жертв и значительных разрушений, в работе находятся два котлоагрегата, на разогреве еще два, температурный режим в городе снижен незначительно, и уже к вечеру он будет восстановлен", - сообщил аким ВКО на своей странице в Instagram.
По словам Ахметова, новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
С января они не вкладывают средства ни в ремонт оборудования, ни в погашение дебиторской задолженности, и все это только усугубляет ситуацию", - отметил аким.
Он подчеркнул, что на нового собственника Риддерской ТЭЦ надежды нет и единственный вариант - это передача теплоисточника в коммунальную собственность.
По словам Ахметова, он еще раз выслушает предложения от владельцев станции, но основной рассматриваемый вариант действий - это возврат в госсобственность и проведение капремонта до следующего отопительного сезона.
Пока руководство области выделило станции дополнительное топливо. Там налажено круглосуточное дежурство пожарной машины и расчета ДЧС.
Это уже вторая авария за неделю. 17 марта на ТЭЦ Риддера два котла вышли из строя. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.
Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
По поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
22.03.2023, 08:59 19836
В Шымкенте и Таразе ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане
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Шымкент. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7.8 произошло на территории Афганистана. Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались на территории Шымкента и Тараза.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 21 марта в 22.47 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда MPV 7.8. Глубина 120 км.", - сообщается на сайте СОМЭ.
Сильнее всего землетрясение силой 3-4 балла ощутили жители Шымкента. Подземные толчки силой 3 балла также ощущались в Таразе. В Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области сила землетрясения составила 2 балла.
На видео, выложенном очевидцами в соцсетях, видно, как в домах раскачивается мебель, а с полок падают вещи.
Подземные толчки вызвали панику у жителей. Многие из них вышли на улицу, опасаясь повторного землетрясения.
Информации о разрушениях не поступало. В случае необходимости граждане могут позвонить на телефон 112", - сообщили в МЧС.
В ведомстве жителей призвали не паниковать и заявили, что информация о повторном землетрясении не соответствует действительности.
Землетрясение также ощутили жители Узбекистана. Как рассказала РБК очевидица, в Ташкенте землетрясение ощущалось, но несильно - "будто поезд в метро проехал". Также раскачивались люстры, сказала собеседница.
Подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Афганистане, помимо Ташкента ощущались в Самарканде, Бухаре и городах соседнего Таджикистана.
Более всего пострадали от подземных толчков жители Афганистана и Пакистана. Там растет количество пострадавших, сообщает RG.ru со ссылкой на Associated Press.
По его данным, официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе Пакистана. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
Больницы в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва оказали помощь не менее 250 пациентам, 15 из которых получили легкие травмы, а более 200 были без сознания. По официальным данным, в других частях провинции пострадали 52 человека", - пишет AP со ссылкой на представителя службы экстренной помощи Пакистана Билала Файзи.
В отдаленных районах страны обрушилось не менее 19 кирпичных домов. Данные об ущербе еще собирают.
Землетрясение также сильно напугало жителей Кабула и других регионов Афганистана. Органы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Афганистане заявили, что у них нет срочных сообщений о жертвах.
Также подземные толчки ощущались в Индии.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Подземные толчки в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
19 марта землетрясение произошло в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Стихия унесла жизни не менее 14 человек.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
20.03.2023, 13:34 68301
Насильник детей покончил с собой в Мангистау
Подозреваемый в неоднократном изнасиловании двух несовершеннолетних девочек выпрыгнул из окна полицейского участка
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Мангистау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек покончил собой в полицейском участке Мангистау.
Задержанный по подозрению в изнасиловании двух девочек в возрасте 16 и 12 лет покончил с собой в полицейском участке Мангистау, выпрыгнув из окна. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области", - сообщает Lada.
По данным агентства, инцидент произошел 5 февраля 2023 года в одном из районов Мангистауской области. Женщина обратилась в полицию с заявлением по факту изнасилования несовершеннолетних девочек 16 и 12 лет. Во время следствия выяснилось, что подозреваемым оказался близкий знакомый родителей девочек. Насильственные действия мужчина начал совершать с 2019 года и на протяжении четырех лет насиловал девочек, пока родители не заподозрили неладное.
Правоохранительные органы в тот же день задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании. Мужчина признал свою вину, а после выпрыгнул из окна полицейского участка, чтобы покончить жизнь самоубийством. Спустя несколько дней он скончался в больнице.
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 120 Уголовного Кодекса РК (Изнасилование, совершенное неоднократно). Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полицейском ведомстве.
Ранее сообщалось, что убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок. Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступления. Также в Мангистауской области насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению. Областной суд пересмотрел приговор по апелляционной жалобе адвоката потерпевших.
19.03.2023, 19:00 89076
В Алматы автомобиль слетел с моста
В автомобиле находились водитель и пятеро пассажиров
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе Алматы автомобиль слетел с моста, сообщает Polisia.kz
Водитель автомашины Volkswagen при перестроении допустил столкновение с Toyota, которая, наехав на препятствие - опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась", - проинформировали в полиции.
Обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении.
В Toyota находились водитель и пятеро пассажиров. Для медицинского обследования они были доставлены в больницы города", - добавили в полиции.
Другие обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Актюбинской области один подросток погиб и четверо пострадали.
17.03.2023, 20:01 139446
В Риддере водитель КамАЗа въехал на детскую площадку
Большегруз на скорости врезался в дерево и разрушил детскую площадку
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Риддер. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 17 марта, около 12.00 во двор дома 16 в четвертом районе занесло КамАЗ, сообщает Noks.kz.
По словам очевидцев, большегруз на скорости снес все на своем пути: врезался в дерево и разломал детскую площадку. По информации департамента полиции ВКО, тормоза у автомобиля были исправны. Причиной аварии мог стать гололед из-за выпавшего снега.
17 марта около 12.00 50-летний водитель, управляя транспортным средством КамАЗ, двигаясь по улице Гэсовская, около дома № 16 не учел дорожно-метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на детскую площадку. От удара груз, находившийся в транспортном средстве, скатился и повредил здание трансформаторной подстанции", - сообщили в департаменте полиции ВКО.
В отношении водителя большегруза составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.
По словам местных жителей, на этом спуске часто случаются аварии, особенно во время гололеда. Водители то не могут подняться в гору, то их несет с этой горы. Несколько лет назад уже был случай, когда бензовоз въехал прямо в пятиэтажный дом.
15.03.2023, 14:26 199261
Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации
Фото: МЧС РК
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Уральск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двенадцать поселков в Западно-Казахстанской области оказались отрезаны от цивилизации из-за размытых паводками дорог.
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на 102 километре дороги областного значения Жымпиты - Каратобе произошел перелив шириной восемь метров и длиной 500 метров. Без автотранспортного сообщения остались девять населенных пунктов: Алкол, Актай, Коскол, Аккозы, Коржын, Косбаз, Сауле и Каракамыс. Еще три села Шынгырлауского района оказались отрезанными от цивилизации: Алмазной, Актау и Сегизсай", - сообщает портал "Мой город".
Также из-за неисправности на электролинии без электричества остаются 48 абонентов в поселке Жамбыл Сырымского района. Подключение электроэнергии планируется после спада воды, так как в село проехать невозможно.
Между тем в городе Аксае на затопленных речной водой улицах плавает рыба. Видео очевидцев опубликовал Telegram-паблик Qumash.
Вчера глава МЧС Юрий Ильин сообщил, что наиболее сложная ситуация по паводкам сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Так, в ЗКО из-за паводков эвакуировали более 240 человек. В зоне подтопления оказалось более 50 домов.
Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета.
В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе. Спасателям также пришлось вскрывать дорожное полотно на 613-м километре трассы Самара - Шымкент, чтобы предотвратить подтопление находящихся рядом жилых домов.
15.03.2023, 09:15 200271
В поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области решением акима района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.
Из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области вода подобралась к населенным пунктам. 13 марта в Кобдинском районе из-за большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 32 дворовых территорий, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов, расположенных в низине населенного пункта. Жители были эвакуированы.
По данным акимата региона, в населенном пункте продолжается реализация противопаводковых мероприятий: работает спецтехника, усилена работа по отсыпке инертных материалов, укладке мешкотары и откачке воды. Вчера ход работ проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.
Напомним, что в целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта было принято решение вскрыть один отрезок дороги международного значения Самара - Шымкент на 613-м км.
По поручению акима области были начаты работы по устройству металлических водопропускных труб и засыпке инертными материалами. Глава региона поручил завершить работы в сжатые сроки и восстановить движение автотранспортных средств на дороге.
Ознакомившись с принимаемыми мерами, глава региона поручил после ликвидации паводка разработать проект по устройству постоянных водопропускных труб с максимальной пропускной способностью не только на указанном участке, но и на всех участках с рисками перелива через автодорогу и затопления населенных пунктов.
Акимату Кобдинского района поручено рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка автодороги Кобда - Уил для пропуска воды через автодорогу Самара - Шымкент для недопущения перелива в сторону поселка Кобда и затопления самого поселка.
На встрече с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
Самое главное - обеспечена безопасность населения. В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка", - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Кобдинцы отмечают, что паводок такого масштаба в последний раз был в 1993 году.
Ситуация в Кобдинском районе взята под особый контроль, отметили в акимате.
Как сообщалось ранее, активные противопаводковые мероприятия продолжаются также в Западно-Казахстанской области. По данным областного ДЧС, только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 3 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч кубометров воды, перерыты траншеи для отвода воды на 11 участках.
В целях оценки обстановки состояния рек Деркул и Чаган проведен облет совместно с представителями МИО, ДЧС, Казгидромет, Казводхоз по маршруту Уральск - район Байтерек.
Вчера из 5 подтопленных домов была полностью откачана вода, что дало возможность 26 эвакуированным людям Сырымского района вернуться в свои жилища. Еще 28 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 205 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных. Подтопленными остаются 40 домов.
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