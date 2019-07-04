В Кыргызстане высокопоставленный чиновник утонул при падении машины в реку

Бишкек. 3 июля. Kazakhstan Today - В Кыргызстане высокопоставленный чиновник и его родственники утонули при падении машины в реку, передает Kazakhstan Today.

Тела водителя и пассажира обнаружены в реке Кокомерен в Жайылском районе. Со слов родственников, в автомобиле находились пять человек - трое мужчин, одна женщина и ребенок, пишет 24kg .

На поиски автомашины с людьми были привлечены 98 спасателей. Сегодня было обнаружено тело водителя, позже найдено тело 59-летнего А.М. Они переданы сотрудникам милиции. Поисковые работы временно приостановили в 20.30, продолжат 3 июля", - сообщили ранее в МЧС Кыргызстана.

Водителем автомобиля был руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакун Абдылдаев.

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