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В Кыргызстане высокопоставленный чиновник утонул при падении машины в реку

03.07.2019, 18:26 4618
Бишкек. 3 июля. Kazakhstan Today - В Кыргызстане высокопоставленный чиновник и его родственники утонули при падении машины в реку, передает Kazakhstan Today.
 
Тела водителя и пассажира обнаружены в реке Кокомерен в Жайылском районе. Со слов родственников, в автомобиле находились пять человек - трое мужчин, одна женщина и ребенок, пишет 24kg.
 

На поиски автомашины с людьми были привлечены 98 спасателей. Сегодня было обнаружено тело водителя, позже найдено тело 59-летнего А.М. Они переданы сотрудникам милиции. Поисковые работы временно приостановили в 20.30, продолжат 3 июля", - сообщили ранее в МЧС Кыргызстана.

 
Водителем автомобиля был руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакун Абдылдаев.
 
Напомним, ранее на берегу реки в Усть-Каменогорске обнаружили тело бывшего акима Абайского района Турсынгазы Мусапирбекова.
 

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