В Мангистауской области женщина и трое детей насмерть отравились угарным газом

Актау. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Мунайлинском районе Мангистауской области, в одном из домов села Батыр, семья получила токсическое отравление. Мать и трое детей скончались на месте трагедии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, вызов на пульт дежурного станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил 13 февраля, в 17.42. В селе Батыр угарным газом отравилась семья. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи, пишет Lada.kz

От отравления в доме скончались женщина 1981 года рождения и ее дети - 2006, 2007 и 2018 годов рождения.

Мужчину 1977 года рождения и девятилетнего ребенка доставили в Мангистаускую областную больницу и в Областную многопрофильную детскую больницу, соответственно. Отец семейства госпитализирован в токсикологическое отделение, с дальнейшим переводом в реанимацию. Состояние тяжелое из-за токсического действия угарного газа. Состояние мальчика оценивается как стабильное тяжелое. Осложнений не наблюдается, сознание не потерял. Геодинамические показатели стабильные", - отметили в управлении здравоохранения региона.

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