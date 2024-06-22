21.06.2024, 11:17 40456
В Миннауки озвучили подробности смерти молодого человека в фонтане КазНУ
Фото: Facebook/kaznu.kz
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек озвучил подробности смерти парня в фонтане КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства.
Ученик 11-го класса СШ 185 пришел сдавать ЕНТ в один из пунктов, расположенный на территории кампуса КазНУ имени аль-Фараби. В 16.00 после обеда стояла очень жаркая погода, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан, он был двухярусный. Он залез не на внешние, а туда, где чаша, полез. Причину смерти судмедэкспертиза должна дать сегодня", - заявил министр.
Он добавил, что предварительно существует две версии трагедии - остановка сердца или удар током.
Министр отметил, что в тот день юноша ЕНТ не сдавал. Из-за сбоя электричества в Алматы ЕНТ для этого потока абитуриентов перенесли на 23 июня.
Мы должны дождаться заключения судмедэкспертизы. Расследованием занимается управление полиции Бостандыского района города", - сообщил Саясат Нурбек.
Ранее сообщалось, что молодой парень умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
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22.06.2024, 09:46 5696
Дома и хозпостройки подтопило в Алматинской области из-за трещины в поливном канале
Спасатели перенаправили воду в другой канал
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Конаев. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 21 июня в селе Ават в Енбекшиказахском районе из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, что привело к подтоплению четырех дворовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели перекрыли шлюз и перенаправили воду в другой канал. Подача воды остановлена. Угроза подтопления снята.
На данный момент силами ДЧС Алматинской области ведется работа по откачке воды с дворовых территорий. Создана комиссия под руководством МИО для уточнения возможного ущерба.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды с дворовых территорий.
20.06.2024, 20:06 62506
Пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидировали
Фото: МЧС РК
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Конаев. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Камыш потушили на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Ликвидация на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" достигнута путем сбросов воды с вертолета UP-MI877 "Казавиаспас" МЧС РК. Всего было осуществлено 16 сбросов, это более 80 тонн воды", - сообщили в ведомстве.
В тушении приняли участие силы и средства ДЧС Алматинской области и резервата.
Напомним, 11 июня поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что на территории Иле-Балхашского резервата горит камыш. Предварительная причина - грозовой разряд.
20.06.2024, 17:00 68391
Жители Алматы ощутили землетрясение силой два балла
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматы, его очаг находился на территории Китая и Кыргызстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 16.36. Его очаг расположен в 335 километрах на юг от Алматы на территории Китая и Кыргызстана, проинформировали в МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила два балла.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
19.06.2024, 19:53 100746
Вылетевший из Ташкента в Астану самолет вернулся в аэропорт
Сработала сигнализация двери багажного отсека
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Ташкент. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Uzbekistan Airways прокомментировали инцидент с рейсом HY721 Ташкент - Астана, произошедший 19 июня.
По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета согласно процедурам", - сообщили в Uzbekistan Airways.
Специалисты авиакомпании провели все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна, и в ближайшее время самолет продолжит выполнение рейса.
19.06.2024, 18:35 101576
Пожар в Иле-Балхашском резервате: возгорание локализовано
Фото: МЧС РК
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Конаев. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
11 июня в 13.45 поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина - грозовой разряд. По данным МЧС на 13 июня, площадь пожара - 30 га", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что первые термоточки зафиксированы 11 июня в 11.15.
На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш на 18 июня составляет 2794,79 га", - добавили в "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Дополнено 19.06.2024, 20.24
По данным космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", на территории резервата открытого огня не наблюдается. Происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 га, что подтверждается космоснимками.
В МЧС РК подчеркнули, что угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой находится в 90 км от резервата.
Проведено окараулирование участка. Масштаб пожара будет установлен комиссией Министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
В прошлом месяце двум руководителям резервата вынесли приговор. Они осуждены на 7 лет лишения свободы.
В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
18.06.2024, 20:49 132401
Несколько районов Алматы остались без электричества
Фото: pixabay.com
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 июня, в 18.49 в Алматы на подстанциях 160А и 157А произошло отключение линии электропередачи. В результате жители Бостандыкского и Медеуского районов остались без электричества, сообщает "Алатау жарық компаниясы".
Специалисты производили аварийно-восстановительные работы.
Позже в компании сообщили об устранении повреждения и в 20.13 все потребители были переподключены.
17.06.2024, 13:58 177511
Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации
Фото: instagram/управление здравоохранения ЗКО
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Уральск. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Уральске сообщили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.
На данный момент 3 взрослых в реанимации, 3 - в отделений политравмы. В детской больнице 1 в реанимации, 1 в отделении. Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, ОДМБ, заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии. Также проведена телемедицина с Центром медицины катастроф городов Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами. Тактика лечения согласована", - сообщили в управлении.
Напомним, вчера на рынке "Ел Ырысы" в Уральске, на месте для убоя скота, взорвался газовый баллон. Пострадали 10 человек: мужчины в возрасте от 27 до 67 лет и двое детей 2009 и 2007 года рождения.
На место происшествия выезжали 5 бригад скорой медицинской помощи.
16.06.2024, 13:46 204206
Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены
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Ростов. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых обвиняемых, захвативших в заложники двух сотрудников следственного изолятора в российском Ростове, ликвидировал спецназ.
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
Ранее в районе СИЗО были слышны выстрелы. Правоохранители оцепили близлежащие кварталы.
По данным ФСИН, в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Один из них - начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма, второй - надзиратель.
По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
Напомним, в сентябре прошлого года суд вынес приговор захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank. Он получил 7,5 года лишения свободы
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