В Миннауки озвучили подробности смерти молодого человека в фонтане КазНУ

Спасатели перенаправили воду в другой канал

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Конаев. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 21 июня в селе Ават в Енбекшиказахском районе из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, что привело к подтоплению четырех дворовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС.





Спасатели перекрыли шлюз и перенаправили воду в другой канал. Подача воды остановлена. Угроза подтопления снята.





На данный момент силами ДЧС Алматинской области ведется работа по откачке воды с дворовых территорий. Создана комиссия под руководством МИО для уточнения возможного ущерба.





Ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды с дворовых территорий.