В Нур-Султане на правом берегу горел строящийся ЖК

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В 19.35 пожарные подразделения получили сигнал о том, что виден дым по адресу: улица Кенесары, 3А, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыв на место, пожарные установили, что на территории строящегося жилого комплекса происходит горение рубероида и складированного мусора на площади 50 квадратных метров, сообщили в ДЧС Нур-Султана.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализован в 19.49. Жертв и пострадавших нет.

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