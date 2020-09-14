В Нур-Султане полицейские сняли с моста пьяных парней

При просмотре камер видеонаблюдения инспектор центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана обнаружил двух человек на арке автомобильного моста по проспекту Кабанбай батыра.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух 25-летних парней. При задержании молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Со слов задержанных, для храбрости выпив спиртного, они решили залезть на мост, чтобы перебороть страх высоты.
За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения молодые люди привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 минимальных расчетных показателей.
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