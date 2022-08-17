В Нур-Султане ребенок погиб под колесами автомобиля

АКТОБЕ. 16 АВГУСТА -16 августа около 17.00 на 10-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло ДТП со смертельным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель автомашины "Газель", двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района, сообщает ДП региона.

В результате ДТП водитель автомашины Тoyota Camry скончался на месте, а четверо его пассажиров госпитализированы в ЦРБ Темирского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК.