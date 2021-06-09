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В Нур-Султане сгорели 36 мотоциклов и один снегоход

08.06.2021 5563
В Нур-Султане сгорели 36 мотоциклов и один снегоход
Фото МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - 8 июня, в 11.54, столичные пожарные выехали на поступивший вызов по улице Герцена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Было установлено, что на прилегающей территории магазина по продаже мотоциклов горят 36 мотоциклов и 1 снегоход на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 12.09, сообщает пресс-служба МЧС РК. 
 
В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Нур-Султана. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
 

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