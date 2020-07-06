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В Нур-Султане спасли ребенка, стоявшего на окне на четвертом этаже

05.07.2020, 17:35 4996
В Нур-Султане спасли ребенка, стоявшего на окне на четвертом этаже
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента по ЧС города Нур-Султана спасли ребенка, стоявшего на окне, оставшегося без присмотра родителей, передает Kazakhstan Today. 
 
Как стало известно, 4 июля от Центра оперативного управления департамента полиции поступило сообщение о том, что в окне четвертого этажа стоит ребенок и есть угроза падения. В 18.04 подразделения ДЧС города Нур-Султана оперативно выехали на вызов по адресу: Кюйши Дина, 30, сообщает Polisia.kz
 
По прибытию спасателей было установлено, что в окне четвертого этажа находятся двое малолетних детей. Посредством автолестницы старший пожарный ПЧ-10 сержант гражданской защиты Кубетаев совместно с сотрудником полиции поднялись в окно квартиры, где они находились сами, без присмотра взрослых, и завели детей. 
 

Благодаря оперативным и профессиональным действиям благополучно спасены девочки 2015 и 2018 годов рождения. Это один из случаев, когда дети были благополучно спасены, и обошлось без трагедии", - отметили в полиции.

 
ДЧС города Нур-Султана обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра взрослых.
 

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