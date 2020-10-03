В одной из школ ЗКО во время урока обрушился потолок

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Уральск. 2 октября. Kazakhstan Today - В средней общеобразовательной школе поселка Достык района Байтерек в Западно-Казахстанской области во время урока обрушился потолок, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе поселка Достык района Байтерек, сообщает издание "Мой город"

Как рассказала мама одного из учеников Снежана Головчик, 9 сентября она как обычно с утра повела сына в школу, а около 10.00 ей позвонила классный руководитель и попросила немедленно прийти.

В школе меня встретила классный руководитель и завуч, повели в класс. Я была в ужасе, увидев огромные куски цемента и штукатурки. Они были везде: на партах, на полу, весь класс был в пыли, детей не было. Меня стали успокаивать, я потребовала, чтобы мне привели моего ребенка. Его привели, я пощупала голову на наличие гематом. Оказалось, он сидел, наклонившись вперед, и куски штукатурки на него не упали. Его трясло, он был в шоке, постоянно смотрел на потолок. Я забрала сына домой, наблюдала за ним. На следующий день мы пошли к директору, она была уже в курсе", - рассказала мать ученика.

По словам женщины, здание школы находится в плохом состоянии.

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