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Павлодар. 6 июня. Kazakhstan Today - В Павлодаре отец погибшего на стройке рабочего едва не устроил самосуд над виновником трагедии, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Трагедия произошла на месте строительства мини-маркета. Очевидцы говорят, что сначала услышали звук работающего крана и уже через несколько минут - крик человека. Судя по всему, кран поднимал стальную балку и задел рабочего. От удара у 42-летнего монтажника оборвало страховку и он упал с 4-метровой высоты на бетонный фундамент. Шансов выжить практически не было.

Жители соседних домов утверждают, что погибший на стройке работал вместе с отцом. Тот едва не устроил самосуд над крановщиком.

Парень, который погиб, с отцом тут работал. И отец схватил кувалду и побежал за этим водителем-крановщиком, и он убежал. Мы пошли туда посмотреть, ну вот уже скорая приехала, он уже скончался. Я не знаю, отец вообще в шоке был, все в шоке", - рассказала очевидец Ирина Бауэр.

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