Павлодар. 15 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре под колесами тепловоза погиб мужчина, передает Kazakhstan Today.

В Павлодаре неизвестный мужчина угодил под колеса тепловоза: медики оказались бессильны, человек погиб на месте, сообщает телеканал КТК .

Происшествие случилось утром 14 января в районе частного сектора, где находится сортировочная станция. Чтобы извлечь тело, спасателям пришлось приподнять тепловоз. По словам очевидцев, погибший решил перейти железнодорожные пути под стоящим на семафоре товарным составом. Как только он оказался под вагоном, поезд тронулся и тепловоз раздавил человека. Полицейские выясняют личность погибшего.

Через семь минут бригада скорой помощи прибыла на место. На месте работали спасатели, которые извлекли тело, бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. О мужчине известно мало, на внешность выглядит лет до сорока, европейской внешности - ориентировочно", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.

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