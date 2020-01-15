Два человека погибли под колесами поезда в Жамбылской области

Тараз. 14 января. Kazakhstan Today - Двое мужчин погибли, попав под локомотив пассажирского поезда сообщением Алматы - Актобе при въезде на станцию Бел Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Происшествие случилось 13 января. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, погибшие - работники одной из железнодорожных организаций.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства данного несчастного случая", - прокомментировали в ведомстве.

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