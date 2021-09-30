В Павлодаре вокруг ДЮСШ, где обрушилась кровля, выставили охрану

ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ – На одном из предприятий Павлодара от полученных травм скончался мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, в 21.25, в производственном цеху одного из предприятий Павлодара работника придавило станком по изготовлению кирпича. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Родственники погибшего мужчины сообщили, что ЧП произошло на заводе Kas Ziegel, пишет pavon.kz
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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - В результате лобового столкновения на мосту через реку Есиль в Нур-Султане погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, авария произошла 30 сентября, в 00.34.
19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexia Ravon под управлением 28-летнего водителя", - говорится в сообщении ведомства.
По словам полицейских, в результате ДТП погибли 5 человек - оба водителя и три пассажира, один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - добавили в ДП.
УРАЛЬСК. 29 СЕНТЯБРЯ - Трагедия произошла 29 сентября, около 14.00, в Бурлинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На 1406-м километре на пикете №5 станции "Казахстан" грузовой поезд сбил 26-летнюю женщину, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Движение поездов не нарушено.
Начато досудебное расследование по статье 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
17 сентября В Уральске мужчина погиб
под колесами поезда.
13 августа трехлетняя девочка погибла
под колесами поезда в Жамбылской области.
9 июля в Уральске недалеко от станции Деркул-2 мужчина попал под грузовой поезд. Ему отрезало обе ноги. 21 июля он скончался
в больнице.
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под поезд и погиб.
11 июля в Уральске мужчине отрезало
ногу поездом.