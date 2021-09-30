В Павлодаре вокруг ДЮСШ, где обрушилась кровля, выставили охрану

ПАВЛОДАР. 29 СЕНТЯБРЯ - Как сообщили в областном управлении по развитию туризма и спорта, по факту частичного обрушения кровли здания ДЮСШ созвана городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комиссия вынесла протокол о необходимости обеспечения безопасности детей и населения, сообщает Pavlodarnews.kz

На данный момент выставлены ограждение и охрана объекта, чтобы исключить попадание людей на объект. Также принято решение о необходимости проведения изучения технического состояния здания, материального ущерба.

Напомним , обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр". Жертв и пострадавших нет. В здании находились дети, а также директор ДЮСШ, заведующий спортсооружением и вахтер. Когда сотрудники услышали треск, то всех экстренно эвакуировали.

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