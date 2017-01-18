В Павлодарской области полицейский спас упавшего в колодец мальчика

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В Павлодарской области полицейский спас упавшего в колодец мальчика18.01.2017
Происшествия  15:43

Аксу. 18 января. Kazakhstan Today - Старшина полиции отдела внутренних дел города Аксу Даулет Мухамедсалыков спас жизнь 8-летнему мальчику, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области.

Как рассказали в ведомстве, старшина полиции Даулет Мухамедсалыков проезжал по улице Царева в Аксу на личном автомобиле, когда увидел, что перебегавший дорогу мальчик вдруг исчез из поля зрения. Незамедлительно подъехав к месту происшествия, полицейский стал искать ребенка и увидел открытый канализационный люк, из которого доносился истошный крик мальчика, передает Kazakhstan Today.

"Заглянув в люк, он увидел мальчика, который был на дне колодца с водой. Колодец глубиной около пяти метров, самостоятельно выбраться было невозможно, чтобы достать Бахтияра, была нужна лестница. Действовать нужно было очень быстро - ребенок мог замерзнуть или захлебнуться. В это время мимо проезжала грузовая машина, Даулет остановил ее. По счастливой случайности у водителя оказалась лестница. С помощью лестницы полицейский спустился в колодец и вытащил ребенка. До приезда скорой помощи он оказал испуганному мальчику первую помощь, закутав его в свою куртку, успокаивал и отвлекал", - рассказали в ДВД.

Отец мальчика обратился с благодарственным письмом к начальнику департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майору полиции Марату Кожаеву. От себя и своей семьи он выразил благодарность и признательность полицейскому за спасение жизни сына.

Приказом начальника ДВД старшина полиции Даулет Мухамедсалыков награжден благодарственным письмом за бдительность и оперативные действия по спасению мальчика.
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