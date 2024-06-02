В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна

Это делается для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть

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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи приходом большого объема воды на 13-м км дороги Атырау - Тандай - Ергалиев идет уборка защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.





Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки "Коровник", расположенной в 4 км от дороги.





На месте работают сотрудники и техника АО "НК"КазАвтоЖол". Департаментом полиции установлено патрулирование с обеих сторон дороги. Передвижение грузовых машин на этом дорожном участке приостановлено.