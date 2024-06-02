01.06.2024, 09:46 34501
В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области нашли тело утонувшего капитана судна спустя три недели поисков. Поиски осложняло то, что Иртыш еще не встал в русло, вода грязная, а видимость нулевая, сообщает ТК "Астана".
Мы искали 20 дней. Это, получается, первая фаза - мы искали 10 дней - это три дня активных, семь дней пассивных. После этого, по заявлению родственников, поиски были возобновлены. Вода у нас грязная, видимость нулевая, наши водолазы ныряли, для их же жизней была угроза. Вместе с водой там всякий мусор, бревна. Тело всплыло, обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы", - рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС региона Ерлан Касимов.
Напомним, 8 мая 59-летний мужчина вместе с командой ночью находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буев.
новости по теме
02.06.2024, 14:07 3056
В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом
Фото: ahaber.com.tr
Рассказать друзьям
Стамбул. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле обрушился четырехэтажный дом. В результате ЧП погиб один человек, сообщает РИА Новости.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался магазин.
Из-под обломков извлечено тело погибшего", - цитирует Ahaber заявление руководства пожарной службы Стамбула.
Под обломками остается, предположительно, еще один человек, ранее спасателям удалось извлечь семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.
01.06.2024, 19:05 29001
В Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района Жетысуской области в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.
Ранее в Акмолинской области на железнодорожных путях рядом со станцией Сарыоба произошла утечка соляной кислоты.
31.05.2024, 20:36 45676
На дороге Атырау - Тандай - Ергалиев убирают защитные дамбы
Это делается для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть
Рассказать друзьям
Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи приходом большого объема воды на 13-м км дороги Атырау - Тандай - Ергалиев идет уборка защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.
Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки "Коровник", расположенной в 4 км от дороги.
На месте работают сотрудники и техника АО "НК"КазАвтоЖол". Департаментом полиции установлено патрулирование с обеих сторон дороги. Передвижение грузовых машин на этом дорожном участке приостановлено.
31.05.2024, 11:08 61911
Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований 31 мая в 10.13 зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагался на территории РК в 132 км на запад от Алматы, сообщает МЧС.
Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители поселка Кордай Жамбылской области.
В январе в городе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Позже в регионе ощущалась серия афтершоков. Последний раз жители Алматы почувствовали подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая 20 мая.
Сегодня в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при ЧС.
30.05.2024, 18:25 82261
В Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: один человек погиб, 11 получили травмы
Рассказать друзьям
Конаев. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на трассе Алматы - Шелек - Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого один человек погиб и 11 получили травмы, сообщает начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. 11 пассажиров получили различные травмы", - проинформировал он на своей странице в Сети.
Бауржан Аленов уточнил, что один человек госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
Виновный водитель задержан и взят под стражу. Ведется расследование обстоятельств происшествия", - добавил он.
Ранее автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области.
30.05.2024, 13:43 89411
Разгромившего мемориал памяти вандала задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вандалы разгромили гранитные плиты в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов в городе Макинске Акмолинской области.
Инцидент произошел 27 мая в городе Макинске Буландынского района: неизвестные разгромили гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по факту вандализма и проведены оперативно-розыскные мероприятия", - сообщает Polisia.kz.
В течение двух дней личность вандала была установлена.
Им оказался 17-летний житель города Макинск. В настоящее время полицейские выясняют причины такого поступка и проводят следственно-оперативные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее в Караганде из-за вандалов пришлось огородить Вечный огонь.
Из-за участившихся случаев вандализма и хулиганства в Казахстане удвоят штрафы за осквернение памятников, зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества.
29.05.2024, 11:55 117176
Драка с участием курьера произошла в Алматы
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автомашины получил серьезные телесные повреждения после драки с мопедистами, один из которых оказался курьером.
Видео инцидента опубликовали в СМИ.
На нем видно, как двое мужчин удерживают водителя мопеда, который пытается уехать, а другой мопедист пытается его отбить. Рядом возле машины стоит мужчина, по всей видимости, водитель авто, у которого голова и руки в крови.
По данным очевидцев, инцидент произошел 27 мая в районе автовокзала "Сайран". Мопедисты напали на водителя с ножами и арматурой.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", - сообщили в ДП.
Ранее в Алматы девушки избили молодого человека. По факту было возбуждено уголовное дело.
На днях в Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
28.05.2024, 10:25 154071
Пятилетний ребенок устроил ДТП в Жезказгане, пострадали четыре человека
Мальчик снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей
Рассказать друзьям
Жезказган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пятилетний мальчик, находившийся в автомобиле, снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей. Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
По данным полиции, в результате ДТП жертв нет.
Госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы. Установлено, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручник тормоза. В результате автомобиль самопроизвольным движением допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в департаменте полиции.
Читаемое
02.06.2024, 10:06Через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге 02.06.2024, 10:399191По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары проводится расследование - КТЖ 02.06.2024, 13:273416В период паводков в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч человек 02.06.2024, 14:072951В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом 02.06.2024, 12:002096Токаев направил телеграмму президенту Италии 26.05.2024, 10:40190321В горах Алматинской области спасли молодых туристов 27.05.2024, 11:44182086Задержавшие Бишимбаева полицейские отделались выговором за нарушение служебной дисциплины 27.05.2024, 16:22162611Оползень унес жизни около 2000 человек в Папуа - Новой Гвинее 27.05.2024, 18:20162051Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын: водитель арестован 27.05.2024, 13:35162031Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области 22.05.2024, 16:05341776Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15317436В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений308966Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 04.05.2024, 18:35303986В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel 20.05.2024, 20:03299611Движение по трассе Атырау - Индер закрывают
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?