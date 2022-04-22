В павлодарской школе тушат крупный пожар

ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - В школе Павлодара на улице Торайгырова вспыхнул крупный пожар. Эвакуировались 576 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о пожаре в учебном заведении поступило 21 апреля в 8.04.

В четырехэтажном СОШ № 28 на втором этаже произошел пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 квадратных метров", - проинформировали в областном ДЧС.





Еще до прибытия пожарных из горящего здания эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок.

До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок.

На месте работают: ДЧС - 50 сотрудников и 12 единиц техники, ФГУ ЦМК - 4 работника и 1 единица техники", - добавили в ведомстве.





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"По неофициальным данным, возгорание началось в кабинете химии, пострадавшая - учитель. СОШ № 28 также капитально ремонтировали по программе "Заманауи мектеп" в 2020 году", - информирует издание "По неофициальным данным, возгорание началось в кабинете химии, пострадавшая - учитель. СОШ № 28 также капитально ремонтировали по программе "Заманауи мектеп" в 2020 году", - информирует издание pavon.kz





В областном управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшая 1975 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.





Позже в ДЧС области сообщили, что пожар распространился на 1200 квадратных метров. Однако цифра примерная, точную площадь пожарные смогут назвать позже.





В связи с тем что пожар сильно распространился, есть горючая нагрузка, сильное задымление, поздно обнаружили пожар, поэтому тушение усложнилось. Поздно сообщили, скорее всего, потому что пытались сами ликвидировать незначительный огонь", - пояснил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Шаймарденов.





Он добавил, что личный состав департамента подняли по тревоге. С пламенем борются 70 человек, привлекли 13 единиц техники. Местные исполнительные органы предоставили три водовоза, сообщает региональное издание pavlodarnews.kz



