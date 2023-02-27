В Петропавловске застрелили мужчину

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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 февраля 2023 года в 03.42 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.





Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.





Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 15 км.





Подземные толчки от землетрясение ощущались в Алматы по шкале МSК-64 силой около 2 баллов.





В 05.58 произошло еще одно землетрясение в 278 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.





Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 79.78° в.д. Глубина 10 км.





Сведений об ощутимости нет.





Дополнено. 27.02.2023, 08.40





Как сообщили в ДЧС Алматы, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.





По данным сейсмологов, в 08.14 зарегистрировано еще одно землетрясение в 276 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 79.76° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости нет.





Дополнено. 27.02.2023, 09.35





В 09.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение. Его эпицентр располагался в 689 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда землетрясения составила 4,2.





Ранее сообщалось, что в Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению.





В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев отметил , что в случае сильного землетрясения может быть разрушено до 30% домов в Алматы.





ДЧС Алматы





Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении.



