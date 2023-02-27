26.02.2023, 14:48 35666
В Петропавловске застрелили мужчину
От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице
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Петропавловск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Петропавловска 28-летний мужчина получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался.
26 февраля на оперативный канал "102" управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений областного центра мужчина получил огнестрельное ранение", - сообщает телеграм-канал Polisia.kz.
Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован. В больнице от полученного ранения мужчина скончался.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство).
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 34-летний житель Кызылжарского района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Петропавловска.
Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия.
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27.02.2023, 10:17 2986
В Экибастузе на одном из предприятий погиб работник
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка
Фото: POLICE_of_KZ
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Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель К-700 погиб при опрокидывании трактора в угольном разрезе на одном из ТОО Экибастуза.
26 февраля 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза совершил опрокидывание. В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия", - сообщает Polisia.kz.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".
Напомним, на Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий.
27.02.2023, 08:15 7126
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения на территории Кыргызстана Дополнено
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 февраля 2023 года в 03.42 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 15 км.
Подземные толчки от землетрясение ощущались в Алматы по шкале МSК-64 силой около 2 баллов.
В 05.58 произошло еще одно землетрясение в 278 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 79.78° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости нет.
Дополнено. 27.02.2023, 08.40
Как сообщили в ДЧС Алматы, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.
По данным сейсмологов, в 08.14 зарегистрировано еще одно землетрясение в 276 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 79.76° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено. 27.02.2023, 09.35
В 09.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение. Его эпицентр располагался в 689 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда землетрясения составила 4,2.
Ранее сообщалось, что в Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению.
В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев отметил, что в случае сильного землетрясения может быть разрушено до 30% домов в Алматы.
Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении.
26.02.2023, 15:33 30581
Из-за задержки рейса пассажиры устроили скандал в аэропорту Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ распространились видео с разъяренными пассажирами - граждане недовольны задержкой рейса авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today.
Пассажиры рассказали, что утренний рейс из Астаны в Шымкент задержали на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий, а потом вылет вовсе отменили.
Рейс КС-7307 Астана - Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 05.40 на воздушном судне "Эйрбас-А320". В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкента) вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам", - пояснили в Комитете гражданской авиации.
По данным комитета, во время ожидания вылета пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.
Отмечается, что КГА и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по факту задержки рейса и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.
На одном из видео - женщина в порыве агрессии кидает предметы в сотрудников аэропорта.
Около 20 пассажиров стали предъявлять претензии представителям а/к и активно выражать свое неудовольствие, а именно: находясь на стойке регистрации на втором этаже Т-2, кидались личными вещами, сумками и пластиковой бутылкой из-под питьевой воды, а также были повалены информационные столбики и оградительные ленты", - информировали в департаменте полиции на транспорте.
В ходе проведения разбирательств была установлена 27-летняя жительница столицы, которая должна была улететь этим рейсом. В отношении гражданки были составлены административные протоколы по статье 434, часть 1, КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 73-2 КоАП РК (Побои).
26.02.2023, 09:51 41766
В Турции задержали мэра одного из почти полностью разрушенных городов
Фото: Depositphotos
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Анкара. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу силовики задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в которой после землетрясений почти не осталось целых зданий.
По данным газеты Sozcu, в четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения, в то же время он является членом совета города и сотрудником строительной комиссии. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы. В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан, сообщает РИА Новости.
В целом в Газиантепе в связи с расследованием недобросовестного строительства домов, которые рухнули после землетрясений, задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.
Ранее власти заявили, что сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен и построен заново. По данным турецких СМИ, население города составляло не менее 40 тысяч человек.
По данным РБК, в Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений.
Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, что 184 подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Среди них оказались строительные подрядчики, владельцы или менеджеры зданий.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.
25.02.2023, 12:44 66221
Возле одной из турецких деревень после землетрясения появилась огромная воронка
Фото: агентство Anadolu
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Анкара. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Воронка диаметром 37 метров и глубиной 15 метров появилась в поле у деревни Карапынар в провинции Конья.
Хотя воронка появилась после землетрясения, связь ее появления с подземными толчками точно не установлена, сообщает Anadolu.
По словам местных жителей, появление подобных воронок в районе не является каким-то экстраординарным событием.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
24.02.2023, 15:25 94716
Массовая драка попала на видео в Алматы
Инцидент прокомментировали в полиции
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Очевидцы сняли массовую драку в Бостандыкском районе Алматы.
Судя по видео, в конфликте принимали участие не менее 30 человек.
Инцидент прокомментировали в полиции.
23 февраля около 23.00 часов в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции, в результате 11 возможных участников драки задержаны", - сообщает Polisia.kz.
По факту хулиганства начато досудебное расследование. Другие обстоятельства конфликта устанавливаются.
На прошлой неделе в Атырау в одном из ресторанов города произошла массовая драка. 10 человек были доставлены в отдел полиции. У участников инцидента изъято холодное оружие.
24.02.2023, 14:15 97241
Выживший пассажир рассказал подробности крушения вертолета в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир вертолета, потерпевшего вчера крушение в Западно-Казахстанской области, рассказал подробности происшествия.
Выживший после крушения 62-летний Сергей Щеглов в интервью порталу "Мой город" отметил, что состояние у него нормальное, немного все побаливает. Ничего из произошедшего он не помнит, все произошло моментально.
Я оказался между креслами. Очнулся, когда потекла кровь с головы. Закрыл голову тряпкой. Потом приехали спасатели, спасибо им. Молодцы! Все быстро разрезали, все сделали как положено. Самостоятельно выбраться, наверное бы, не смог. Со мной парень, который остался жив, он не мог подойти. А я боялся вылезти, потому что вокруг торчали дюралевые штыри. Невозможно было выбраться", - вспоминает мужчина.
По его словам, во время полета он находился в задней части вертолета.
Не знаю, как все получилось. Там месиво, вертолет был искорежен. Половины его не было после крушения. Редуктор куда-то улетел. Причины назвать не можем. Мы летели практически три часа. Все было идеально. Когда вылетали, все было отлично - и погода, и все. Я во время полета находился сзади, читал свои конспекты. И раз, и все... я уже на земле. Вертолет очень хороший, 2022 года, новый. В нем все предусмотрено, обогрев лопастей. Почему так все произошло, я не пойму", - рассказал Щеглов.
Он поблагодарил спасателей и врачей, которые экстренно оказали им первую помощь. С его слов, все было слаженно и на высшем уровне.
Я работаю в "Казавиаспас" ведущим инженером В2. Стаж - 43 года. Обслуживаю радио и электроприборы вертолета. А инженер, который погиб, обслуживал двигатели. Я из Атырау. Мы сами спасаем и перевозим беременных и больных из поселков в Атырау. Ну а здесь нас спасали, спасибо!" - сказал Сергей Щеглов.
Мужчина отметил, что родился в рубашке, и теперь день спасения - его второй день рождения.
В свою очередь врачи больницы, где находятся двое пострадавших пассажиров, рассказали об их состоянии.
При поступлении состояние оценивалось как средней тяжести. Пациенты были в сознании. Проведено мультидисциплинарное полное обследование больных - рентген, УЗИ. После этого их госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной и затылочной областей. У одного пациента ушибленная рана верхней и нижней губы. Проведено лечение, операций не было. Пациенты получат консервативное лечение в течение 5-6 дней. Состояние стабильное", - рассказал заведующий приемного отделения многопрофильной больницы Уральска Еркин Ахбалин.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл".
В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали.
По факту крушения вертолета начато досудебное расследование.
В МЧС сообщили, что разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад. В ведомстве также добавили, что семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым. Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших. По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.
В авиационной администрации Казахстана заявили, что проверят все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8. В случае выявления нарушений будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства.
24.02.2023, 10:04 104321
Разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад - МЧС Дополнено
Семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Потерпевший крушение вертолет Ми-8 2021 года выпуска прошел периодическое техническое обслуживание при налете 250 часов 17 января 2023 года в городе Атырау, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
Как сообщил Иманкулов, дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало.
Согласно информации, сегодня на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя.
Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК и работники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Отмечу, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов", - уточнил спикер.
Иманкулов рассказал, что на сегодня в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 31 вертолет (Ми-8Т - 1 ед., Ми-171 - 2 ед., Ми-8МТВ - 1 ед., Ми-8АМТ - 7 ед., ЕС-145 - 16 ед., Н-145- 2 ед., Н-130 - 2 ед.). "Казавиаспас" имеет соответствующее свидетельство на выполнение авиационных работ и сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.
Вертолетная индустрия "Казавиаспас" является на сегодняшний день самой крупной в Средней Азии, вертолеты дислоцированы в 15 регионах Республики (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск) и состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан. Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров. "Казавиаспас" занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К примеру, во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях летчики-спасатели спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их с зон подтоплений", - проинформировал представитель МЧС.
Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.
Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи.
Продолжается обновляться авиационный парк. На сегодняшний день он пополняется современной специализированной авиационной техникой, предназначенной для оказания медицинской помощи и спасения пострадавших при ЧС. Только в течение 2020-2022 годов приобретено 10 вертолетов (Н-130 - 2 ед., Н-145 - 2 ед., Ми-8 - 6ед.). В текущем году планируется поставка четырех вертолетов (1 ед. Н145, Зед. Ми-8), в 2024 году - четырех единиц воздушных судов (1 ед. Н145, 2 ед. Ми-8, 1 реактивный самолет). Переподготовка и поддержание профессионального уровня пилотов проводится на базе как отечественных, так и зарубежных авиационных учебных центров и отвечает всем требованиям ICAO", - поделился Иманкулов.
В заключение спикер добавил, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет "Казавиаспас".
Вместе с тем семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты предусмотренные коллективным договором. Все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС", - добавил Иманкулов.
Дополнено 24.02.2023, 11.30
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым.
Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших.
По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл". В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали. По факту крушения вертолета начато досудебное расследование.
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