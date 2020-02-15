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В результате ДТП на трассе Актау - Каражанбас погибли два человека

14.02.2020, 15:00 10855
В результате ДТП на трассе Актау - Каражанбас погибли два человека
Актау. 14 февраля. Kazakhstan Today - В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Актау - Каражанбас погибло два человека, передает Kazakhstan Today.
 
13 февраля текущего года, примерно в 14.50, на автодороге Актау - Каражанбас водитель автомобиля "Лада-Гранта" не справился с управлением и совершил опрокидывание, сообщает Polisia.kz. 
 
В результате ДТП водитель и пассажир 1973 и 1976 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. 

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
 

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