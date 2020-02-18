Актау. 17 февраля. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

Трагический инцидент произошёл вчера вечером на 19-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко, у посёлка Акшукур, перед кафе "Донер", сообщает Lada.kz

По данным управления здравоохранения Мангистауской области, информация о ДТП поступила к врачам в 19.39. На место происшествия были отправлены две кареты скорой помощи.

Установлено, что на месте от полученных травм погибли два человека - мужчина 1985 года рождения и женщина 1970 года рождения.

В числе пострадавших оказался молодой человек 1993 года рождения. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также тупая травма живота и растяжение мышц поясницы и таза. Он доставлен в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.

Еще один мужчина (примерный возраст 35-38 лет) находится в тяжёлом состоянии, без сознания, его доставили в реанимацию. У мужчины диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и пневмоторакс. Наблюдается внутреннее кровотечение. Он испытал травматический шок.

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