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В результате ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко погибли два человека

17.02.2020, 13:46 8317
Актау. 17 февраля. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко погибли два человека, передает Kazakhstan Today.
 
Трагический инцидент произошёл вчера вечером на 19-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко, у посёлка Акшукур, перед кафе "Донер", сообщает Lada.kz.
 
По данным управления здравоохранения Мангистауской области, информация о ДТП поступила к врачам в 19.39. На место происшествия были отправлены две кареты скорой помощи. 
 
Установлено, что на месте от полученных травм погибли два человека - мужчина 1985 года рождения и женщина 1970 года рождения. 
 
В числе пострадавших оказался молодой человек 1993 года рождения. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также тупая травма живота и растяжение мышц поясницы и таза. Он доставлен в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы.
 
Еще один мужчина (примерный возраст 35-38 лет) находится в тяжёлом состоянии, без сознания, его доставили в реанимацию. У мужчины диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и пневмоторакс. Наблюдается внутреннее кровотечение. Он испытал травматический шок.
 

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