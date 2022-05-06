В селе Акмолинской области в пожаре погибла семья с двумя детьми

Фото: ДЧС Алматы
По данным ДЧС Акмолинской области, 5 мая в 03.54 в селе Красный Яр близ Кокшетау на улице Школьной произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома на площади 80 квадратных метров. Загорелась мебель и домашние вещи.
На месте пожара обнаружено четыре обгоревших тела - хозяина квартиры и членов его семьи, из них двое детей. Это мужчина 1991 года рождения, женщина 1993 года рождения, девочка 2018 года рождения, мальчик 2018 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар локализован в 04.25 и ликвидирован в 04.50. Причина пожара устанавливается.
На место выезжали ДЧС (13 сотрудников и 3 единиц техники), уточняет портал 716.kz.