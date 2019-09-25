В Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana

Москва. 24 сентября. Kazakhstan Today - В аэропорту Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana, передает Kazakhstan Today.





Тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании "Air Astana". Инцидент произошел утром, самолет находился на стоянке без пассажиров, пишет Life.ru .

К настоящему моменту информации о характере и степени полученных повреждений не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.





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