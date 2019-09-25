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В Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana

24.09.2019, 09:26 13015
В Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana
Москва. 24 сентября. Kazakhstan Today - В аэропорту Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana, передает Kazakhstan Today.

Тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании "Air Astana". Инцидент произошел утром, самолет находился на стоянке без пассажиров, пишет Life.ru
  
К настоящему моменту информации о характере и степени полученных повреждений не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, вылетевший из Нур-Султана в Пекин самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт по технической причине.
 

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