В Шереметьево тягач врезался в двигатель самолета авиакомпании Air Astana

Тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании "Air Astana". Инцидент произошел утром, самолет находился на стоянке без пассажиров, пишет Life.ru.
К настоящему моменту информации о характере и степени полученных повреждений не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщалось ранее, вылетевший из Нур-Султана в Пекин самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт по технической причине.
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