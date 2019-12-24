В Шымкенте спасли мужчину, застрявшего между домами

Шымкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - Спасатели Шымкента помогли мужчине, застрявшему между домами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Отырар ", 22 декабря 2019 года, в 09.13, поступило сообщение о том, что в проем высотой 12 метров между домами по улице Мангельдина Абайского района упал мужчина 1968 года рождения.

По данным портала, спасательную операцию провели пять сотрудников оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения. Пострадавшего удалось спасти, применив альпинистское снаряжение. Его передали бригаде скорой помощи, прибывшей на место происшествия.









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