В Шымкенте спасли мужчину, застрявшего между домами

Шымкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - Спасатели Шымкента помогли мужчине, застрявшему между домами, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Отырар", 22 декабря 2019 года, в 09.13, поступило сообщение о том, что в проем высотой 12 метров между домами по улице Мангельдина Абайского района упал мужчина 1968 года рождения.
По данным портала, спасательную операцию провели пять сотрудников оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения. Пострадавшего удалось спасти, применив альпинистское снаряжение. Его передали бригаде скорой помощи, прибывшей на место происшествия.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте троих рабочих завалило грунтом при рытье котлована, двое из них погибли.
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