В Талдыкоргане пока не установили причину отравления 23 школьников

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В Талдыкоргане пока не установили причину отравления 23 школьников25.04.2017
Происшествия  10:16

Талдыкорган. 25 апреля. Kazakhstan Today - Талдыкорганские врачи четвертые сутки не могут определить причину массового отравления школьников. Инфекционисты ждут результатов анализов. Между тем, в больнице по-прежнему остаются 13 человек.

"У нас было зарегистрировано поступление 23 детей. Из них на сегодня находится 13 детей. Мы 10 детей выписали, у кого были анализы бактериологические. На сегодня температурит только один ребенок, у остальных состояние удовлетворительное", - сообщил главврач инфекционной больницы Талдыкоргана Бауыржан Сауранбаев, передает Kazakhstan Today.

Воспитанники Назарбаев интеллектуальной школы стали поступать в инфекционную больницу Талдыкоргана с одинаковыми признаками острого отравления в минувший четверг. Сначала помощь медиков понадобилась девятерым детям, за выходные их число выросло до 23! В большинстве это учащиеся 5-7 классов. Буфет, после посещения которого дети стали жаловаться на недомогание, сейчас закрыт. Сами педагоги недоумевают, что могло стать причиной отравления - в тот день они обедали вместе с детьми. В школе взяты пробы пищи и воды, также обследованы 700 человек, в числе которых ученики и персонал учебного заведения.

"У нас в школе питание обеспечивает частная компания, но мы со своей стороны контролируем процесс приготовления пищи. У нас есть диетсестра, она снимает пробы еды, проверяет качество продуктов. Сейчас в школе отсутствуют многие дети по разным причинам. Мы провели беседу с родителями, они с пониманием отнеслись к ситуации. Я думаю, среди родителей нет никакой паники", - цитирует КТК директора Назарбаев интеллектуальной школы Талдыкоргана Даурхана Пирмаганбета.
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