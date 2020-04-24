В Таразе мужчина погиб при попытке бегства из провизорного стационара

Тараз. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Таразе мужчина погиб в результате падения с козырька больницы, в которой в настоящее время развернут провизорный стационар, передает Kazakhstan Today.

22 апреля в ЦОУ УП города Тараза из провизорного стационара поступило сообщение о том, что со второго этажа административного здания упал пациент и, не приходя в сознание, скончался. Взятый у него анализ на COVID-19 дал отрицательный результат", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что, пытаясь сбежать из стационара, 42-летний мужчина вел себя агрессивно.

Он вышел из окна второго этажа на козырек и упал на асфальт. По факту начато досудебное расследование. Как выяснилось, погибший был ранее неоднократно судим, а также с 2013 по 2015 год состоял на учете у нарколога с диагнозом "хронический алкоголизм", - сообщает Polisia.kz .

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