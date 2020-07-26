Тараз. 25 июля. Kazakhstan Today - В Таразе ребенок погиб при падении из окна десятого этажа, передает Kazakhstan Today.

25 июля из окна 10-го этажа 12-этажного жилого дома, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал и скончался на месте шестилетний ребенок", - сообщила главный специалист ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

По ее информации, с начала 2020 года в Таразе из окон выпало пятеро детей. Четверо из них живы.

ДЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Москитная сетка не защищает от падения, а напротив, часто становится причиной трагедии, так как ребенок опирается на нее, не предполагая опасности. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.

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