В центре Петропавловска разгуливали подростки с автоматом

Петропавловск. 12 октября. Kazakhstan Today -Внимание полицейских и прохожих привлек игрушечный автомат в руках подростков в вечернее время, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ИА Петропавловск.news , камеры видеонаблюдения засняли, как молодой человек около 22.00, находясь в компании сверстников, размахивал автоматом.

Стоит отметить, что парковка по улице Конституции Казахстана - Алтынсарина всегда находится под пристальным вниманием инспекторов видеонаблюдения, так как здесь любит собираться молодежь.

Прибывшие на место сотрудники управления полиции Петропавловска выяснили, что автомат игрушечный. По видео с камер это было сложно определить. Полицейские провели профилактические беседы. Они напомнили, что несовершеннолетним находиться после 23.00 на улице без сопровождения родителей и других представителей нельзя. Также напомнили о необходимости соблюдения карантинных мер.

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