В Туркестанской области при взрыве в школьной котельной погиб кочегар
15.02.2022, 12:07 29261
Фото: Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В результате взрыва парового котла в школьной котельной погиб кочегар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы ДЧС Туркестанской области, инцидент произошел утром 15 февраля в Сайрамском районе, в сельском округе Кайнар булак на территории малокомплектной средней школы имени Курмангазы населенного пункта Ошакты.
Спастели уточнили, что взрыв парового котла произошел без горения в отдельно стоящем котельном помещении. В результате взрыва была разрушена крыша - 20 квадратных метров.
В результате происшествия на месте скончался кочегар 1963 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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В Караганде около 2 тонн топлива разлилось в результате опрокидывания бензовоза
16.02.2022, 16:16 1821
Фото: instagram/qaragandy_tjd
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - В Караганде около 2 тонн топлива разлилось на трассе в результате опрокидывания бензовоза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным областного департамента по ЧС, 16 февраля в 12.15 в Караганде на пересечении 15 магистрали и улицы Попова произошло опрокидывание бензовоза. В результате ДТП разлилось около 2 тонн топлива на дорожное полотно, без горения на площади 300 квадратных метров.
Силами ДЧС место розлива покрыто воздушно-механической пеной.
Жертв и пострадавших нет. Силами полиции участок розлива временно перекрыт. Цистерна поднята совместными силами ДЧС и ТОО "ГазОйлПром", - сообщили в ДЧС.
Полиция расследует причину взрыва в школьной котельной, при котором погиб кочегар
16.02.2022, 11:19 5896
ТУРКЕСТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - После гибели кочегара от взрыва в школьной котельной полиция начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначена судебная экспертиза, нашими сотрудниками проводится досудебное расследование, все обстоятельства будут установлены в ходе следствия. По уголовно-процессуальному кодексу у нас есть два месяца на расследование данного факта", - рассказал заместитель начальника управления полиции Сайрамского района Алмат Абидинов.
По информации портала Otyrar.kz, ученики и педагоги не пострадали. В момент взрыва они находились в соседнем здании, расположенном от котельной в 20 метрах. После случившегося школьников отправили по домам. Металлический котел от сильного взрыва разорвало на части. Пока не наладят теплоснабжение, дети будут учиться онлайн.
Ранее мы уже поднимали вопрос, чтобы школу перевели на газовое отопление", - сказал исполняющий обязанности руководителя отдела развития человеческого потенциала Сайрамской области Альжан Сапарбеков.
По информации издания, в Туркестанской области теплом от котельных обогреваются 906 школ. По предварительной версии, причиной взрыва в учебном заведении села Ошакты мог стать некачественный уголь, которым отапливали помещение. Точная причина станет известна после экспертизы. К газу школу планируют подключить в 2022 году.
В Ошакты уже провели газ, но саму школу пока не подключили к газоснабжению. Был мораторий, но теперь социальные объекты разрешили подключать. В этом году весной школу в Ошакты планируем газифицировать", - сказал заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев.
Проверкой по факту гибели кочегара занялись и в трудовой инспекции. Известно, что мужчина был холост, детей у него не было, проживал со своими родственниками.
Напомним, взрыв, повлекший гибель мужчины 1963 года рождения, произошел 15 февраля.
В Экибастузе пожилого мужчину парализовало во время управления авто
15.02.2022, 19:42 23931
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 15 ФЕВРАЛЯ - При патрулировании города полицейские заметили, что на перекрестке улиц Жусупа - Торайгырова внезапно остановился автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Машина мешала движению транспорта. Полицейские направились к авто, чтобы выяснить причину внезапной остановки. За рулем сидит пожилой мужчина, сообщает Polisia.kz.
Водитель чувствовал себя плохо, мог шевелить только пальцами. Полицейские вызвали на место происшествия скорую. Прибывшие медики диагностировали ишемический инсульт.
Как оказалось, у мужчины резко онемели ноги и рука, тело было частично обездвижено, сильно кружилась голова. Сейчас 63-летний мужчина находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Машина скорой перевернулась из-за метели на трассе в ВКО
15.02.2022, 17:29 25576
Фото: ДЧС Акмолинской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 ФЕВРАЛЯ - Машину скорой помощи перевернуло ветром на автодороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 февраля, около 06.30, 35-летний водитель, управляя транспортным средством марки "УАЗ" на 83 км трассы "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ" не учитывая дорожно-метеорологические условия, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание в кювет своего транспортного средства. В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол", - сообщили в областном департаменте полиции.
На дороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха сильный буран, ограниченная видимость", - сообщает полиция.
Сегодня в Восточно-Казахстанской области было объявлено штормовое предупреждение. Завтра, по информации РГП "Казгидромет", в области вновь ожидаются метель и сильный ветер.
Между тем, в Акмолинской области более ста человек доставили с дорог в пункты обогрева.
С блок-постов на закрытых участках автодорог республиканского значения силами ДЧС в пункты обогрева размещено 116 человек, из них 12 детей. Так, только в Жаксынском районе эвакуированы 69 человек, из них 12 детей, в Атбасарском районе - 37 человек, в Бурабайском районе - 5 человек, в районе Биржан Сал - 4 человека и в Есильском районе - 1 человек. Местными исполнительскими органами было организовано горячее питание", - рассказал начальник управления ликвидации и чрезвычайных ситуации ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.
В областном департаменте полиции сообщили, что полицейские сопроводили более 280 автомашин, застрявших из-за метели на трассах.
В регионе в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся сильным ветром, метелью, верховым снегом и ограниченной видимостью, в целях обеспечения безопасности дорожного движения было перекрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского и местного значения", - напомнили в департаменте.
Напомним, вчера в Казахстане из-за непогоды были закрыты участки двух республиканских трасс.
В Атырауской области пропал без вести водитель бензовоза
14.02.2022, 19:38 43916
АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Сообщение о пропавшем в ДЧС поступило в ночь на 14 февраля. 12 февраля водитель ТОО "Арна" 1995 года рождения на бензовозе "Урал" выехал из Атырау на месторождение "Каратал" и до места назначения не добрался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6.20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО "Арна", а также родственники, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Поиски ведутся в 40 километрах от поселках Доссор Макатского района. Дополнительно вблизи месторождения "Каратал" проводится облёт на МИ-8 АО "Казавиаспас".
Напомним, 66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области, мужчина не выходит на связь уже более двух недель.
В Актобе работники АО "Казахтелеком" попали в реанимацию из-за хлопка парогенератора
14.02.2022, 18:48 44836
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - 14 февраля примерно в 11:39 для обеспечения проходимости кабельных каналов работники АО "Казахтелеком" проводили очистительные работы от льда в кабельной канализации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В какой-то момент произошел хлопок парогенератора. Работники получили травмы, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Пострадавшим 25 лет и 44 года. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи, госпитализировали в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия выясняются.
В результате ДТП на трассе в Актюбинской области автомобиль разорвало на две части
14.02.2022, 16:41 47251
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - В результате ДТП на 705 километре автодороги Самара - Шымкент в Актюбинской области автомобиль разорвало на две части, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, 13 февраля на 705 километре автодороги Самара - Шымкент водитель автомашины ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, дижущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части.
Сообщается, что водитель чудесным образом остался жив. Водитель и пассажир Opel с различными травмами госпитализированы.
ДТП с участием двух автовозов и грузовика произошло в Актюбинской области
14.02.2022, 10:53 52236
АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - 13 февраля текущего года около 11.00 на 619-м километре автодороги Самара - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель грузового автомобиля марки "Рено", гражданин Грузии, при перевозке автомобилей в Алматы, не учитывая дорожных и метеорологических условий на скользком участке дороги, допустил столкновение с грузовым автомобилем марки "Рено", который погрузил впереди идущие автомобили", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
От удара автовоз изменил направление движения и столкнулся с грузовиком "Мерседес", двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель грузовика "Мерседес" с различными телесными повреждениями госпитализирован в Центральную больницу города Хромтау.
По факту ДТП проводится расследование.
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и метеорологических условий при выезде за пределы города и районов.