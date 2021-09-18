В Уральске мужчина погиб под колесами поезда

УРАЛЬСК. 17 СЕНТЯБРЯ - 17 сентября в четвёртом микрорайоне города мужчину сбил поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчине 31 год, погиб до приезда скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД".
По информации департамента полиции на транспорте, факт зарегистрирован по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.
13 августа трехлетняя девочка погибла под колесами поезда в Жамбылской области.
9 июля в Уральске недалеко от станции Деркул-2 мужчина попал под грузовой поезд. Ему отрезало обе ноги. 21 июля он скончался в больнице.
16 июля в Уральске пенсионер попал под поезд и погиб.
11 июля в Уральске мужчине отрезало ногу поездом.
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