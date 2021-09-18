В Уральске мужчина погиб под колесами поезда

УРАЛЬСК. 17 СЕНТЯБРЯ - 17 сентября в четвёртом микрорайоне города мужчину сбил поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчине 31 год, погиб до приезда скорой помощи, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По информации департамента полиции на транспорте, факт зарегистрирован по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.

13 августа трехлетняя девочка погибла под колесами поезда в Жамбылской области.

9 июля в Уральске недалеко от станции Деркул-2 мужчина попал под грузовой поезд. Ему отрезало обе ноги. 21 июля он скончался в больнице.

16 июля в Уральске пенсионер попал под поезд и погиб.

11 июля в Уральске мужчине отрезало ногу поездом.

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