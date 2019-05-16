Уральск. 15 мая. Kazakhstan Today - В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса, пострадало около 10 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Мой город", 15 мая в Уральске столкнулось два пассажирских автобуса маршрутов №3 и №5 на остановке Жазира. Водитель маршрутного автобуса №3 объяснил, что причиной столкновения автобусов послужил отказ тормозной системы.

В МПС УП города Уральск рассказали, что водителем маршрутного автобуса №3 были допущены нарушения в ПДД, несоблюдение дистанции.

На месте ДТП работало 6 бригад скорой помощи. 10 пострадавших были доставлены в Областную многопрофильную больницу.

Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, из десяти пострадавших в ДТП госпитализировали только одного пациента, остальные были отпущены на амбулаторное лечение.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", - отметили в облздраве.

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