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В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса, пострадало около 10 человек

15.05.2019, 21:16 7372
В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса, пострадало около 10 человек
Уральск. 15 мая. Kazakhstan Today - В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса, пострадало около 10 человек, передает Kazakhstan Today.
 
По информации портала "Мой город", 15 мая в Уральске столкнулось два пассажирских автобуса маршрутов №3 и №5 на остановке Жазира. Водитель маршрутного автобуса №3 объяснил, что причиной столкновения автобусов послужил отказ тормозной системы.
 
В МПС УП города Уральск рассказали, что водителем маршрутного автобуса №3 были допущены нарушения в ПДД, несоблюдение дистанции. 
 
На месте ДТП работало 6 бригад скорой помощи. 10 пострадавших были доставлены в Областную многопрофильную больницу.
 
Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, из десяти пострадавших в ДТП госпитализировали только одного пациента, остальные были отпущены на амбулаторное лечение.
 

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", - отметили в облздраве.

 

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