В Усть-Каменогорске 62-летний мужчина погиб под трамваем

Усть-Каменогорск. 30 декабря. Kazakhstan Today - 30 декабря, около 15.30, 62-летний житель Усть-Каменогорска переходил дорогу в неустановленном месте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , горожанин переходил проезжую часть проспекта Абая со стороны ТД "Старт" в сторону автовокзала. Водитель трамвая допустил наезд на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска, пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

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