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В Усть-Каменогорске 62-летний мужчина погиб под трамваем

30.12.2020 9613
В Усть-Каменогорске 62-летний мужчина погиб под трамваем
Усть-Каменогорск. 30 декабря. Kazakhstan Today - 30 декабря, около 15.30, 62-летний житель Усть-Каменогорска переходил дорогу в неустановленном месте, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает YK-news.kz, горожанин переходил проезжую часть проспекта Абая со стороны ТД "Старт" в сторону автовокзала. Водитель трамвая допустил наезд на пешехода.
 
Как сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска, пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.
 
19 декабря три человека погибли в ДТП в Акмолинской области.
 
14 декабря аким Тарасовского сельского округа погиб в ДТП в Акмолинской области.
 

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