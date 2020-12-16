Аким погиб в ДТП в Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

Кокшетау. 15 декабря. Kazakhstan Today - ДТП произошло 14 декабря на трассе Екатеринбург - Алматы в 20 километрах от Атбасара, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, водитель автомашины марки DAF, житель Уральска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-21214", за рулем которой находился 51-летний житель Державинска.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, пострадавший мужчина, аким Тарасовского сельского округа Мирасхан Муратов, от полученных травм скончался на месте.

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК. Назначена экспертиза. Водитель автомашины DAF водворен в ИВС.

30 ноября водитель и два пассажира погибли при столкновении "Волги" и "Гранты" на трассе в ЗКО.

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