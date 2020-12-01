Водитель и два пассажира погибли в ДТП на трассе в Западном Казахстане

Уральск. 30 ноября. Kazakhstan Today - Водитель и два пассажира погибли при столкновении "Волги" и "Гранты" на трассе в ЗКО, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, ДТП произошло в 15.46 в Казталовском районе на 16-м километре автотрассы Казталовка-Чапаево, сообщает портал "Мой город".

При столкновении автомобилей марки "Волга" и "Лада Гранта" погибли три человека (два пассажира и водитель "Лады Гранты"), еще трое (два пассажира "Лады Гранты" и водитель "Волги") были госпитализированы в Центральную больницу Казталовского района", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Водителя "Лады Гранты" из автомобиля извлекли спасатели.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в результате столкновения машин погибли двое мужчин и женщина.

Также 17-летний подросток поступил в больницу с переломом кисти, 27-летняя женщина находится в коме с множественными переломами и 69-летний мужчина с ушибами и сотрясением мозга", - сообщили в облздраве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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