Три человека погибли в ДТП в Акмолинской области

Кокшетау. 20 декабря. Kazakhstan Today - Три человека погибли в аварии на 551-м километре трассы Жезказган - Петропавловск, передает Kazakhstan Today.

19 декабря, в 17.28, в отделение полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от жителя Нур-Султана о том, что на 551-м километре автодороги Жезказган - Петропавловск произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным, в 17.14 63-летний водитель автомашины марки Chevrolet TrailBlazer, состоящей на российском учете, двигаясь в направлении Костаная из Аркалыка по автодороге Жезказган - Петропавловск, совершая маневр обгона впереди двигающейся автомашины, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречной грузовой автомашиной марки DAF под управлением 38-летнего жителя Рудного.





В результате ДТП водитель автомашины марки Chevrolet и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще два пассажира 25-летняя девушка и 39-летний мужчина госпитализированы в больницу Есильского района с различными телесными повреждениями.





По данному факту начато досудебное производство по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП.





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