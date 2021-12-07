В Усть-Каменогорске из пожара спасли ребенка и женщину

КЫЗЫЛОРДА. 7 ДЕКАБРЯ - В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 декабря в учреждении смешанной безопасности департамента УИС по Кызылординской области осужденный совершил суицид, сообщает пресс-служба ДУИС региона.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выявлено не было", - говорится в сообщении.

Осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 99 (Убийство) и части 3 статьи 24 (Покушение на преступление) УК РК.

В ведомстве отметили, что осуждённый состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения как "склонен к суициду"; кроме того, имел диагноз: "органический галлюциноз". В настоящее время проводится досудебное расследование, а также назначена служебная проверка.