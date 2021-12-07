В Усть-Каменогорске из пожара спасли ребенка и женщину

Фото: ДЧС ВКО
Сегодня в 7 часов 41 минуту пожарным поступило сообщение о том, что по улице Набережная им. Славского в 12-этажном жилом многоквартирном доме в квартире горят деревянные конструкции лоджии. Прибыв оперативно на место пожара, сотрудники службы пожаротушения из квартиры на 12 этаже с помощью специальных кислородных масок спасли двоих человек, в том числе ребенка. Из дома эвакуировали восьмерых человек, их разместили в теплом автомобиле "Вахта"", - рассказали в ДЧС ВКО.
Причина пожара устанавливается.
Огонь спасатели ликвидировали на площади 25 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что полуприцеп с пиротехникой сгорел на трассе в Акмолинской области.