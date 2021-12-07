Система Orphus

В Усть-Каменогорске из пожара спасли ребенка и женщину

06.12.2021, 10:10 24247
В Усть-Каменогорске из пожара спасли ребенка и женщину
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ДЕКАБРЯ - В Усть-Каменогорске из горящей квартиры пожарные спасли ребенка и женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в 7 часов 41 минуту пожарным поступило сообщение о том, что по улице Набережная им. Славского в 12-этажном жилом многоквартирном доме в квартире горят деревянные конструкции лоджии. Прибыв оперативно на место пожара, сотрудники службы пожаротушения из квартиры на 12 этаже с помощью специальных кислородных масок спасли двоих человек, в том числе ребенка. Из дома эвакуировали восьмерых человек, их разместили в теплом автомобиле "Вахта"", - рассказали в ДЧС ВКО. 

 
Причина пожара устанавливается.
 
Огонь спасатели ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

 

Комментарии

новости по теме

В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста

07.12.2021, 14:33 16633
В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста. Местным полицейским удалось спасти ее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, сегодня около 9.20 утра инспектор Центра оперативного управления УП города Атырау с помощью камер видеонаблюдения выявил женщину на пешеходном мосту, которая вызвала подозрение. Инспектор передал сообщение ближайшим сотрудникам патрульной полиции.
 

Командир роты батальона патрульной полиции Алмас Закариев выехал на мост и по ту сторону обнаружил женщину, которая собиралась прыгнуть. Несмотря на то, что сотрудник полиции отговаривал ее от суицидальных мыслей, она совершила прыжок. Своевременно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев спасли спрыгнувшую с моста жительницу Уральска", - пишет Polisia.kz.

 
В настоящее время 28-летняя женщина доставлена в больницу службой скорой помощи, выяснилось, что она беременна. Начаты следственные действия
 
 

В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии

07.12.2021, 14:12 11449
КЫЗЫЛОРДА. 7 ДЕКАБРЯ - В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
2 декабря в учреждении смешанной безопасности департамента УИС по Кызылординской области осужденный совершил суицид, сообщает пресс-служба ДУИС региона.
 

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выявлено не было", - говорится в сообщении.

 
Осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 99 (Убийство) и части 3 статьи 24 (Покушение на преступление) УК РК.
 
В ведомстве отметили, что осуждённый состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения как "склонен к суициду"; кроме того, имел диагноз: "органический галлюциноз". В настоящее время проводится досудебное расследование, а также назначена служебная проверка.
 
 

В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек

07.12.2021, 12:44 41500
В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек
ПАВЛОДАР. 7 ДЕКАБРЯ - На трассе в Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, 6 декабря 2021 года в 18.30 на 136 километре автодороги Ленинский - Русская Поляна вблизи села Ынтымак Иртышского района 49-летний водитель автомашины Ауди-80, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной "Газель". 
 

В результате ДТП водитель автомашины Ауди-80 от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов