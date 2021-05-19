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В ВКО двух пропавших детей нашли мертвыми

18.05.2021 13123
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 МАЯ - В Урджарском районе ВКО двух пропавших детей нашли мертвыми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 мая, около 14.00, в дежурную часть ОП Урджарского района поступило сообщение об исчезновении двух трехлетних детей в селе Елтай, сообщает YK-news.kz.
 
В поисках несовершеннолетних наряду с полицейскими участвовали местные жители и спасатели.
 

В результате поиска тела детей были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от их дома", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

 
Начато досудебное расследование. Точную причину смерти малышей установит экспертиза.
 

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