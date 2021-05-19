В ВКО двух пропавших детей нашли мертвыми

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 МАЯ - В Урджарском районе ВКО двух пропавших детей нашли мертвыми, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 мая, около 14.00, в дежурную часть ОП Урджарского района поступило сообщение об исчезновении двух трехлетних детей в селе Елтай, сообщает YK-news.kz.

В поисках несовершеннолетних наряду с полицейскими участвовали местные жители и спасатели.

В результате поиска тела детей были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от их дома", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Начато досудебное расследование. Точную причину смерти малышей установит экспертиза.

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