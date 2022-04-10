В ВКО затор льда привел к подтоплению домов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 9 апреля в 6.50 в службу ЧС от акима сельского округа села поступила информация о поднятии уровня воды в поселке Речное Бородулихинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Образовавшийся затор льда на реке Уба стал причиной поднятия уровня воды, которая стала поступать в поселок. В результате подтопило два жилых дома и три придомовые территории улицы Абеуова, сообщает YK-news.kz.
16 жителей, двое из которых дети, на данный момент размещены у соседей. В ликвидации ЧС задействовано 38 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 плавсредство и 7 мотопомп ДЧС ВКО. Местными исполнительными органами привлечено к превентивным работам 8 единиц техники и 12 человек личного состава. Всего в поселке находится 41 жилой дом и проживает 104 человека.