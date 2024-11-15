В воинской части на юге Казахстана погиб офицер

Водителями мопедов совершено 930 ДТП за текущий год

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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года в дорожных авариях с участием мопедов погибли 15 человек, более 900 пострадали, сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.





В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Polisia.kz. На состояние аварийности в мегаполисе влияет популяризация альтернативного вида транспортных средств: мопедов и электросамокатов.





Водителями мопедов с начала года допущено 930 ДТП, 953 человека травмированы, еще 15 погибли. С участием самокатов в городе совершено 127 ДТП, 133 человека травмированы, к счастью, погибших нет. Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 31 894 мопедиста и 28 762 пользователя самокатов. Более 1800 мопедов водворены на специализированную автостоянку, - рассказал Тимур Ногайбаев.



